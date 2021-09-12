Это правительство не одноразовое, – интервью "слуги народа" Жмеренецкого об увольнениях Кабмина

В Украине все чаще говорят о возможном массовом увольнении министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем. В то же время есть руководители министерств, деятельность которых нравится украинцам.

В программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале нардеп из партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецький развенчал слухи о наборе нового Кабинета Министров. Он также рассказал о положительной работе отдельных министерств и курсе на полную отмену бумажных справок в Украине.

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Об отставке министров

Олег Дунда из вашей фракции рассказал "теорию заговора", говорят, министров будут "снимать" вместе с премьер-министром Шмыгалем. Мол, все уйдут в отпуск, будем набирать новый Кабмин, потому что этот был для того, чтобы придумать, как справиться во времена коронавируса с Украиной и экономикой, а другой будет работать над тем, чтобы экономика "пошла" вверх.

Правительство разработало вместе с Центром экономического восстановления и международными экспертами очень основательную, обширную программу экономического развития. Эта программа лучшая из всех, что были когда-либо в истории Украины.



Министров могут "снять" вместе со Шмыгалем / Фото с Правительственного портала

Это я могу заявить вам точно, потому что до парламента я работал в аналитических центрах, изучал программы правительства, которые были бюрократическими документами "для галочки" или политическими агитками. Не было такой основательной программы, над которой работали почти год сотни экспертов из известных бизнес-школ, корпораций.

Это продукт невероятной сложности и качества. Поэтому говорить, что это правительство одноразовое и оно не занимается экономикой – неправильно. Это правительство сделало очень крутую экономическую программу и готово ее выполнять.

Относительно замены отдельных министров. Действительно, мы ожидаем такую замену, но не всего Кабмина. Какие фамилии называют? Во фракции мы не обсуждали этого, потому любой, кто из нашей фракции заявляет о конкретных заменах министров, – это его личное мнение, предчувствие, в соответствии с тем, с кем он общается.

То есть проверенной информации на эту тему нет, потому что нет еще решения фракции. Никто этого не знает. Но могу вам сказать, какие фамилии называют: министр промышленной политики, министр обороны, министр социальной политики.

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Министр культуры.

Фамилия министра культуры звучит гораздо реже, но также некоторые его называют. Посмотрим. Конечное решение будет все равно за парламентом, особенно в этих вопросах.



Жмеренецький: "Фамилия министра культуры звучит гораздо реже" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Уже практика показала, вы же видели – назначения многих министров срывались. То есть здесь парламентаризм работает очень качественно, и это будет дискуссия внутри фракции однозначно.

Дмитрий Разумков говорил о том, что планируют отставки. Также говорят о замене самого спикера Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Этот слух, страшилка летает примерно год. Были определенные "трения", политические решения, где Разумков занимал особую, свою позицию, но ведь его не сняли. Сейчас говорить о снятии Разумкова, когда нет парламентского кризиса, преждевременно.

Такое ощущение, что они приходят, что-то делают, их используют и через полгода выбрасывают. Или обещают, что ты будешь министром или помощником. Через неделю тебе не звонят, а потом ты узнаешь, что на твое место кого-то взяли и тебя об этом не предупредили.

Это не совсем так. Перед каждым министром, когда он приходит, стоят определенные задачи. Когда его кандидатуру утверждают, он гарантирует результат.

Некоторые министры не могут справиться с налаживанием работы в своем органе. Это одна из распространенных причин.

Например, есть какой-то конфликт, не может человек найти замену или навести порядок с менеджментом. Возможно, как специалист – министр хороший, а как менеджер – плохой. Причин много: от профессиональных качеств до коммуникационных.

Разумков говорил, что народ, комитет и нардепы имеют претензии к некоторым министрам. У народа вопрос к министру культуры Александру Ткаченко. Произошел пожар в костеле Святого Николая и, говорят, что Минкульт должен за это ответить, в частности глава.

Меня удивляет такая логика. Объект, который находится на территории Киева, за который отвечает власть столицы, был в аварийном состоянии или там была неисправна какая-то система. Кто-то обвиняет министра культуры, что он вовремя этот пожар не погасил или не провели проверки системы вентиляции и тому подобное.

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Если в Киеве падает мост, то вопрос к Кличко. Когда пожар в соборе, который на балансе Минкульта, то вопрос к Ткаченко.

У меня претензий к Ткаченко и Минкульту нет. У каждого депутата могут быть к любому претензии. Так же у министров могут быть претензии к народным депутатам.

Например, из разных фракций депутаты часто приходят к министрам и лоббируют какие-то корпоративные или политические интересы, связанные с округом. Потом обижаются, что им отказывают.

На самом деле большая часть таких конфликтов связана с тем, что депутаты в личностном порядке очень много хотят и не получают это. Они хотят таких министров, которые бы шли им на уступки.

Поэтому чем более неприступен министр, тем больше он может приобрести врагов среди тех, кто ходит и что-то просит.

У комитета есть вопросы к Марине Лазебной, но у народа больше вопросов к Галине Третьяковой. Мы помним ее высказывания и боимся, что она может перейти на место министра.

Я думаю, что вы зря демонизировали госпожу Третьякову. Выхватили ее цитаты из контекста, из ее экспертного доклада на каком-то вебинаре.



Жмеренецький: "Зря демонизировали Третьякову" / Фото из фейсбука "Слуги народа"

Она еще про ФЛП говорила, когда помощь выделяли.

Народный депутат Галина Третьякова известна скандальными заявлениями о физических лицах-предпринимателях , которые не имеют права на коронавирусную помощь от государства, если не уплатили 8 тысяч гривен налогов в год. Она также оскандалилась, когда назвала детей из малообеспеченных семей " детьми низкого качества ".

Как к специалисту, к ней нет никаких вопросов. Она реально гуру в вопросах комитета. В коммуникации, в определенных месседжах, которые она неправильно "запаковывает", есть вопросы. Это дело риторики, работы с пиар-консультантами, а не дело профессионализма.

У вас как у народного депутата есть вопросы к каким-то министрам? Например, к министру обороны Андрею Тарану?

Вы постоянно говорите о негативе. Мы организовывали внутренний опрос во фракции касаемо топовых министров – кто больше всего нравится народу...

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Роман Лещенко, который занимается рынком земли.

Да. Михаил Федоров стал номером 1 в этом списке.



Жмеренецкий: "Министр цифровой трансформации больше всего нравится народу" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы считаете, что глава Минцифры сделал что-то прекрасное для людей?

До появления этого министерства в Украине работали так называемые агентства. Когда-то было Агентство по науке инноваций и информатизации – полностью коррумпированное и неэффективное. Потом было Агентство электронного управления без полномочий.

Оно пыталось что-то делать, там была более или менее прогрессивная команда, но это было не министерство. Его инициативы тормозили на уровне Кабмина и министерств. Впервые в истории создали само министерство, которое есть во всех развитых странах мира.

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В США есть Министерство цифровой трансформации или в Великобритании?

Министерство создало сеть диджитал-офицеров – представителей Министерства цифровой трансформации в каждом министерстве, в каждой областной государственной администрации. Это заместители министров и заместители глав ОГА. То есть вся страна теперь синхронизирована в вопросе цифровизации.

Мы экономим миллиарды гривен на том, что каждый орган власти, администрация не заказывает у своих подрядчиков определенные продукты, не "подсаживается" на лицензии и не тратит деньги государственного бюджета зря.

Сейчас вся цифровизация централизована и синхронизирована. Я считаю, что это супердостижение, историческое.

Второе достижение – одно министерство запустило 100 проектов цифровизации. Можете зайти на сайт, есть перечень, статус этих проектов. Любая сфера жизни цифровизируется. Просто кое-что уже сделали – паспорт, права. До конца года (2021 – 24 канал) предприниматели будут платить налоги онлайн.

План министерства заключается в том, чтобы до конца каденции Зеленского и нашего монобольшинства выполнить цифровизацию всех сфер. То есть все 100 проектов нужно завершить за 5 лет.

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Если этого не будет, мы скажем, что это было фейковое министерство, оно не справилось, кормило нас обещаниями. Но поскольку все прозрачно, они понимают риски. Я уверен, что все будет сделано.

Об отмене справок

Настоящая реформа – это не цифровизация справок и государственных услуг, это их сокращение и ликвидация всех ведомств, учреждений и чиновников.

Бюрократия – это не что-то лишнее и ненужное, как у нас принято считать. Мол, пусть не будет депутатов, и люди будут голосовать за любое решение в Украине, или пусть не будет налоговой, люди сами будут сбрасываться и решать свои проблемы…



Жмеренецкий: "Бюрократия – не что-то лишнее и ненужное" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Это заявления анархистов или охлократов, которые не понимают, что порядок и государство держатся на определенных процедурах. Эти процедуры выполняют обученные, профессиональные люди, у которых есть институциональная память.

Наша задача – чтобы процедуры были простыми и прозрачными, чтобы люди были профессиональные и не коррумпированные. А не просто вульгарное сокращение.

Во-вторых, если вы думаете, что Минцифры оцифровывает уже то, что существует – вы ошибаетесь. У него есть огромный отдел бизнес-аналитиков, которые проводят реинжиниринг бизнес-процессов. Простыми словами – это упрощение, изменение, перестройка тех бюрократических процессов, которые существуют. Каждая услуга цифровизируется уже в новом, упрощенном виде, потому что старую услугу невозможно технически цифровизировать.

Какая именно услуга? Выдача очередной справки, которую вы переводите в электронный формат? Ее надо вообще отменять.

Правильно вы говорите. Поэтому мы приняли до летних каникул (2021 года – 24 канал) так называемый закон paperless, то есть закон о "безбумажности", где мы объединили все реестры всех органов власти. Теперь человеку вообще не потребуются справки.

Человек пришел получить услуги. Орган власти, к которому он обратился, по базам данных обращается сам в другие органы, они пересылают ему информацию, и человек получает услугу там, куда он обратился. Эпоха справок закончилась.

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Закон должен реализоваться через утверждение постановлений Кабмина, регламентов, соответствующее программное обеспечение, которое сейчас в работе. К концу 2022 года, я думаю, люди вообще забудут на практике, что такое справки, потому что законодательно мы их уже отменили.

Раньше они были бумажными, теперь стали электронными. Государственное ведомство, которое называется Национальная служба посредничества и примирения, чем оно занимается?

А вы знаете, сколько в государстве функций? Примерно 9 тысяч. Выберем любую из тех функций, которая называется значительно сложнее, чем эта, и я спрошу вас, знаете ли вы, что это такое?

Мы советуем Вам ознакомиться с расходами государственного бюджета и подумать о том, все ли 9 тысяч государственных услуг нам действительно нужны, на которые у людей забирают деньги.

Конечно, не нужны. Министерство цифровой трансформации как раз тем и занимается, что упрощает и ликвидирует эти функции.