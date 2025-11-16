Е-Суд, е-Нотаріат і не лише: Федоров після доповіді Зеленському анонсував нові цифрові послуги

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував нові цифрові послуги, які стануть доступними українцям у найближчому майбутньому. Серед цих будуть такі ініціативи, як е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та цифровізація для грального бізнесу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова у його телеграм-каналі.

Які нові цифрові послуги анонсував Федоров?

Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України зазначив, що з Володимиром Зеленським він обговорив цифровізацію державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.

"У Дії вже понад 23 мільйони користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро", – зауважив Федоров.

Паралельно, за словами міністра, відбувається оптимізація роботи ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом. Також нещодавно було запущено інноваційний цифровий портал Держстату.

Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ,

– анонсував Михайло Федоров.

Окрім того, Мінцифри розвиває телеком-сферу: будує стійкість мереж, щоб українці залишалися на зв'язку навіть під час блекаутів. Паралельно відбувається підготовка до запуску пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість зв'язку та інтернету.



"Завдяки Дія.City розвиваємо цифрову економіку. З моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків. Мрія – наш освітній геймченджер. З початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл. Поступово інтегруємо функціонал на базі ШІ й запустили перші елементи гейміфікації", – розповів віцепрем'єр.

Федоров також подякував Володимиру Зеленському за візію та підтримку розвитку цифрової держави.

Що важливого варто знати про застосунок Дія?