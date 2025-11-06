Кабінет міністрів України уточнив положення, що регулюють користування порталом та мобільним застосунком "Дія". Згідно з оновленнями, електронна ідентифікація та автентифікація тепер доступні лише для громадян, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Які нові умови користування "Дією"?

Відповідні зміни внесено до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Крім уточнення вікової межі, уряд також визначив порядок використання технологій штучного інтелекту на платформі. Вони застосовуватимуться для надання довідкової інформації, спрощення отримання послуг та покращення інформаційної підтримки користувачів.

Водночас нові правила забороняють використовувати в "Дії" будь-які автоматизовані засоби – зокрема боти та скрипти, які дозволяють здійснювати введення або обробку даних без участі користувача.

Як пише Укрінформ, раніше в Україні вдосконалили подання заявок у межах програми "єВідновлення". Зокрема, власники пошкодженого житла тепер можуть подати повторну заяву на компенсацію через "Дію", якщо будинок постраждав повторно.

Оновлені правила покликані підвищити безпеку користувачів та впорядкувати цифрові сервіси, які з кожним місяцем стають усе важливішою частиною державних послуг в Україні.

Як Дія інформуватиме українців про доступ до їхніх даних у держреєстрах?

Українці будуть отримувати сповіщення про кожен випадок звернення до їхніх персональних даних у державних реєстрах. Нову підсистему запускають, щоб підвищити прозорість.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до персональних даних українців у державних реєстрах. Вона фіксуватиме обмін даними громадян. Система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами; Дія надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.