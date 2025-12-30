У ТЦК людей годуватимуть за рахунок держави, – Міноборони

Під час мобілізації громадян, які перебувають у ТЦК та СП, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави. Відповідну ініціативу підтримав Кабінет Міністрів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про харчування в ТЦК?

У Міністерстві оборони повідомили, що Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації.

Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України,

– йдеться у повідомленні.

Відповідну ініціативу Міністерства оборони Кабінет Міністрів підтримав під час засідання 30 грудня.

Останні новини про ТЦК: що відомо?