В ТЦК людей будут кормить за счет государства, – Минобороны
- Правительство обеспечит питание граждан, которые находятся в ТЦК и СП во время мобилизации, за счет государства.
- Инициатива, поддержана Кабинетом Министров, предусматривает использование Каталога продуктов питания Вооруженных Сил Украины.
Во время мобилизации граждан, находящихся в ТЦК и СП, будут обеспечивать питанием за счет государства. Соответствующую инициативу поддержал Кабинет Министров.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Смотрите также Как работают ЦПАУ на фронте и почему в ТЦК забрали отсрочки: инсайды и планы от Минцифры на 2026 год
Что известно о питании в ТЦК?
В Министерстве обороны сообщили, что Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации.
Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства согласно Каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных Силах Украины,
– говорится в сообщении.
Соответствующую инициативу Министерства обороны Кабинет Министров поддержал во время заседания 30 декабря.
Последние новости о ТЦК: что известно?
Напомним, в Украине электронный военный документ теперь имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и мужчины могут использовать QR-код в приложении "Резерв+".
Во время проверки достаточно открыть приложение и показать активный QR-код. После считывания устройством работник ТЦК сразу видит наличие отсрочки или бронирования.
Также известно, что Министерство обороны запускает систему "Чекин мобилизованного" для трекинга пути военнообязанных на каждом шагу. Первым этапом программы станет электронный военно-учетный документ в системе Резерв+. По его словам, реестр "Оберіг" будет отображать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным, что позволит защитить права сторон.