Укр Рус
24 Канал Новости Украины У ТЦК людей годуватимуть за рахунок держави, – Міноборони
30 декабря, 22:39
2

В ТЦК людей будут кормить за счет государства, – Минобороны

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Правительство обеспечит питание граждан, которые находятся в ТЦК и СП во время мобилизации, за счет государства.
  • Инициатива, поддержана Кабинетом Министров, предусматривает использование Каталога продуктов питания Вооруженных Сил Украины.

Во время мобилизации граждан, находящихся в ТЦК и СП, будут обеспечивать питанием за счет государства. Соответствующую инициативу поддержал Кабинет Министров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также Как работают ЦПАУ на фронте и почему в ТЦК забрали отсрочки: инсайды и планы от Минцифры на 2026 год

Что известно о питании в ТЦК?

В Министерстве обороны сообщили, что Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации.

Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства согласно Каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных Силах Украины,
– говорится в сообщении.

Соответствующую инициативу Министерства обороны Кабинет Министров поддержал во время заседания 30 декабря.

Последние новости о ТЦК: что известно?

  • Напомним, в Украине электронный военный документ теперь имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и мужчины могут использовать QR-код в приложении "Резерв+".

  • Во время проверки достаточно открыть приложение и показать активный QR-код. После считывания устройством работник ТЦК сразу видит наличие отсрочки или бронирования.

  • Также известно, что Министерство обороны запускает систему "Чекин мобилизованного" для трекинга пути военнообязанных на каждом шагу. Первым этапом программы станет электронный военно-учетный документ в системе Резерв+. По его словам, реестр "Оберіг" будет отображать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным, что позволит защитить права сторон.