У ТЦК прокоментували затримання чоловіка, який супроводжував Анджеліну Джолі
- У Миколаївському обласному ТЦК підтвердили факт інциденту з особою, яка супроводжувала Анджеліну Джолі.
Подія сталася в Південноукраїнську на Миколаївщині, усе відбулося згідно з чинним законодавством.
Увечері середи, 5 листопада, стало відомо про візит відомої американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі в Україну. Однак незабаром мережу сколихнув скандал – охоронця зірки нібито затримав ТЦК.
Зрештою, інцидент прокоментували в Миколаївському обласному ТЦК та СП. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Що про охоронця Джолі кажуть у ТЦК?
У коментарі журналістам військові підтвердили факт інциденту з особою, яка супроводжувала Джолі. Окрім того, там повідомили, що це сталося в місті Південноукраїнськ Миколаївської області.
Але все відбулося згідно з чинним законодавством,
– наголосили в ТЦК.
Нагадаємо, у мережі шириться інформація, що затриманий – тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Однак чоловік не був охоронцем акторки, а лише супроводжував її кортеж.
За словами його брата, Пищиков не перебував у розшуку та мав захворювання спини. "Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", – поділився родич. Дівчина затриманого додала, що нині телефон чоловіка вимкнений.
Що відомо про візит акторки в Україну?
- Приїзд до Херсону став другим візитом американської зірки в Україну. У 2022 році вона відвідала Львів.
- Начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько вручив Джолі пам'ятний жетон Херсона.
- Інформацію про затримання військовослужбовцями ТЦК охоронця акторки раніше підтвердили джерела ЗМІ в командуванні Сухопутних військ.