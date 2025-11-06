Зрештою, інцидент прокоментували в Миколаївському обласному ТЦК та СП. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Що про охоронця Джолі кажуть у ТЦК?

У коментарі журналістам військові підтвердили факт інциденту з особою, яка супроводжувала Джолі. Окрім того, там повідомили, що це сталося в місті Південноукраїнськ Миколаївської області.

Але все відбулося згідно з чинним законодавством,

– наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, у мережі шириться інформація, що затриманий – тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Однак чоловік не був охоронцем акторки, а лише супроводжував її кортеж.

За словами його брата, Пищиков не перебував у розшуку та мав захворювання спини. "Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", – поділився родич. Дівчина затриманого додала, що нині телефон чоловіка вимкнений.

Що відомо про візит акторки в Україну?