В конце концов, инцидент прокомментировали в Николаевском областном ТЦК и СП. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Не только Анджелина Джоли: кто из мировых звезд приезжал в Украину во время войны

Что об охраннике Джоли говорят в ТЦК?

В комментарии журналистам военные подтвердили факт инцидента с лицом, которое сопровождало Джоли. Кроме того, там сообщили, что это произошло в городе Южноукраинск Николаевской области.

Но все произошло в соответствии с действующим законодательством,

– отметили в ТЦК.

Напомним, в сети распространяется информация, что задержан – тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков. Однако мужчина не был охранником актрисы, а лишь сопровождал ее кортеж.

По словам его брата, Пищиков не находился в розыске и имел заболевание спины. "Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", – поделился родственник. Девушка задержанного добавила, что сейчас телефон мужчины выключен.

Что известно о визите актрисы в Украину?