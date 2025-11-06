В конце концов, инцидент прокомментировали в Николаевском областном ТЦК и СП. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что об охраннике Джоли говорят в ТЦК?
В комментарии журналистам военные подтвердили факт инцидента с лицом, которое сопровождало Джоли. Кроме того, там сообщили, что это произошло в городе Южноукраинск Николаевской области.
Но все произошло в соответствии с действующим законодательством,
– отметили в ТЦК.
Напомним, в сети распространяется информация, что задержан – тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков. Однако мужчина не был охранником актрисы, а лишь сопровождал ее кортеж.
По словам его брата, Пищиков не находился в розыске и имел заболевание спины. "Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", – поделился родственник. Девушка задержанного добавила, что сейчас телефон мужчины выключен.
Что известно о визите актрисы в Украину?
- Приезд в Херсон стал вторым визитом американской звезды в Украину. В 2022 году она посетила Львов.
- Начальник городской военной администрации Ярослав Шанько вручил Джоли памятный жетон Херсона.
- Информацию о задержании военнослужащими ТЦК охранника актрисы ранее подтвердили источники СМИ в командовании Сухопутных войск.