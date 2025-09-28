Злетіли кілька бортів Ту-95: є загроза ракетної атаки
У ніч на 28 вересня у Росії зафіксували зліт кількох бортів Ту-95. Монітори попереджають, що можлива ракетна атака.
У випадку бойового вильоту у зоні пусків бомбардувальники будуть між 3 та 4 ранку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про зліт бомбардувальників?
Станом на 00:20 було зафіксовано зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
"Кількість бортів буде уточнюватися", – пишуть монітори.
Бомбардувальники тримають південно-східний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.
У разі бойового вильоту:
- входження до Саратовської області буде після 3:20,
- входження до Каспійського регіону – 4:00.
Таким чином ракети у повітряному просторі України будуть приблизно о 3:45 – 4:30 та 5:30 – 6:30 відповідно.
Останні атаки на Україну
Вдень 27 вересня у Запорізькій області лунали вибухи, працювала ППО. Попередньо, у межах регіону було зафіксовано розвідувальний дрон. Також вночі під атакою була Одещина та Вінниччина.
А напередодні росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Без світла були майже 9 тисяч абонентів.
Того ж дня, 26 вересня, Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія". Він влучив у дах меблевого магазину. Було кілька постраждалих.