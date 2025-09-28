У ніч на 28 вересня у Росії зафіксували зліт кількох бортів Ту-95. Монітори попереджають, що можлива ракетна атака.

У випадку бойового вильоту у зоні пусків бомбардувальники будуть між 3 та 4 ранку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про зліт бомбардувальників?

Станом на 00:20 було зафіксовано зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

"Кількість бортів буде уточнюватися", – пишуть монітори.

Бомбардувальники тримають південно-східний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.

У разі бойового вильоту:

входження до Саратовської області буде після 3:20,

входження до Каспійського регіону – 4:00.

Таким чином ракети у повітряному просторі України будуть приблизно о 3:45 – 4:30 та 5:30 – 6:30 відповідно.

Останні атаки на Україну