У випадку бойового вильоту у зоні пусків бомбардувальники будуть між 3 та 4 ранку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про зліт Ту-95?
Станом на 00:20 було зафіксовано зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
"Кількість бортів буде уточнюватися", – пишуть монітори.
Бомбардувальники тримають південно-східний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.
У разі бойового вильоту:
- входження до Саратовської області буде після 3:20,
- входження до Каспійського регіону – 4:00.