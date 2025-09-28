У випадку бойового вильоту у зоні пусків бомбардувальники будуть між 3 та 4 ранку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про зліт Ту-95?

Станом на 00:20 було зафіксовано зліт 2х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

"Кількість бортів буде уточнюватися", – пишуть монітори.

Бомбардувальники тримають південно-східний курс у напрямку Каспійського регіону Росії.

У разі бойового вильоту: