Удар по "Аскольду": у ЗСУ розповіли про долю новітнього корабля росіян і заводу в Керчі

Українські військові за допомогою західних ракет 4 листопада завдали удару по суднобудівному заводу росіян в окупованому Криму. Силам оборони України вдалося щонайменше пошкодити новітній російський ракетоносій "Аскольд" у Керчі.

За попередніми даними, корабель "Аскольд" отримав пошкодження, однак, наскільки вони важкі й безповоротні – у ЗСУ наразі не готові сказати. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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"Аскольд" не зможе швидко повернутися на бойове чергування

"Але сам факт того, що він уражений – уже не дозволить йому в дуже швидкий спосіб повернутися на бойове чергування. Сподіваємося, що взагалі не зможе", – сказала вона.

Гуменюк зауважила, що росіяни досі не використовували цей корабель на службі в морі. Тобто ЗСУ не фіксували його на бойовому чергуванні в спорядженому стані під час повномасштабного вторгнення Росії.

Щодо суднобудівного заводу, то спікерка зазначила, що там є руйнування, а також пошкодження потужностей.

Це абсолютно законна ціль, оскільки всі ці потужності були спрямовані ворогом на відновлення бойового потенціалу. Тобто мали бути задіяні в бойовій роботі,

– резюмувала Гуменюк.

"Аскольд" – надновий корабель

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що "Аскольд" – це надновий корабель, якщо враховувати, що це судно навіть ще не було взяте до складу російського флоту.

Він нагадав, що корабель "Аскольд" – це проєкт "Каракурт". Також кораблем проєкту "Каракурт" є ракетоносій "Циклон", який був взятий до складу флоту окупантів менше пів року тому.

Плетенчук пояснив, що після "Циклона" на добудові були два кораблі проєкту "Каракурт". Мовиться саме про "Аскольд" та "Амур".

Щодо проєкту, то речник зазначив, що його складно назвати новим, оскільки він "родом з 1990-х". Представник ВМС зауважив, що Росія була вимушена повернутися до проєкту "Каракурт" після 2014 року через санкції, накладені Україною.

Зокрема, за словами Пелетенука, росіяни припинили отримувати двигуни, які вироблялися у Миколаєві на заводі "Зоря". Відповідно росіяни були вимушені перейти до цієї серії, яка комплектувалася силовими агрегатами російського виробництва.

Однак завод, який виробляє двигуни у Росії, не може швидко покрити потреби. На російському заводі роблять один зразок на рік.

Відповідно через це досить довго розтягнуто в часі будівництво цих кораблів,

– сказав Плетенчук.

Спікер розповів, що "Аскольд" мав елементи технології Стелс. Також він мав 8 шахт для запуску крилатих ракет. Однією з особливостей цього корабля є наявність морського типу ППО "Панцирь-С1".

Чи мають росіяни, де обслуговувати кораблі в Криму

Відповідаючи на питання, чи мають росіяни, де обслуговувати свої кораблі в окупованому Криму, Плетенчук заявив, що недосяжних місць для України немає.

Він зауважив, що суднобудівельний завод у Керчі, який уразили Сили оборони України, розташований близько до Кримського мосту.

Це в чергове підтверджує тезу, що цей міст буде зруйновано, але тоді, коли це буде потрібно,

– сказав спікер.

Чи може Росія відновити свої кораблі

Протягом попередніх місяців Україна уразила кілька російських кораблів у Чорному морі. У районі Севастополя українські військові завдали удару по великому десантному кораблю "Мінськ", а також підводному ракетоносію "Ростов".

Плетенчук розповів, що росіяни наразі розбирають "Мінськ", який не підлягає відновленню. У ВМС ЗСУ вважають, що підводний човен "Ростов" росіяни теж не зможуть поставити до строю.

Інші великі десантні кораблі, які отримували пошкодження до цього, теж ремонтуються. Нагадаємо, що раніше у районі Новоросійська Україна атакувала ВДК "Оленегорський горняк".

Щодо "Аскольда", то Плетенчук зазначив, що потрібно почекати підтвердження інформації щодо характеру ураження.

Супутникові знімки підтверджують влучання

На супутникових знімках від 5 листопада можна побачити уражений завод у Керчі. Також на знімках видно судно, яке було пошкоджено.

Кадри підтверджують, що сталося щонайменше одне видиме влучання у корабель. Зокрема, верхня частина судна помітно пошкоджена.

На знімках також видно два аварійних крани біля корабля, один з яких було додатково доставлено для ліквідації наслідків.

Супутникові знімки підтверджують ураження "Аскольда" / Фото Truth Hounds