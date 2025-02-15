Влучили у північний гараж: чи є на ЧАЕС загроза викиду радіації

Російські окупанти вночі 14 лютого атакували укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Пошкодження були по даху північного гаража. Станом на зараз виходу радіації не було та не передбачається.

Ризик є у випадку, якщо всередині об'єкта укриття щось станеться. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт із радіаційної безпеки, колишній працівник ЧАЕС і ЗАЕС Олександр Купний.

Читайте також Ймовірність витоку радіоактивних речовин тепер є, – головний інженер ЧАЕС про наслідки удару

Ядерної загрози нема

Олександр Купний зазначив, що під аркою розташовані два гаражі. Один – північний, великий, триповерховий, призначений для обслуговування кранів, які там змонтували для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта укриття. Також південний – маленький, також призначений для обслуговування кранів.

Північний гараж обшитий свинцем. З радіаційного погляду він безпечний. Влучили у північний гараж. Пошкодження були по даху північного гаража. Це пошкодило герметичність арки. Виходу радіації не було та не передбачається. Ризик є у випадку, якщо на самому об'єкті укриття щось станеться,

– пояснив він.

Тобто якщо в об'єкті укриття щось обвалиться, підійметься пил, то вихід назовні через дірку, яка утворилась внаслідок удару дроном, мінімальний. Під аркою змонтована досить потужна витяжна вентиляція. За словами експерта з радіаційної безпеки, глобальної загрози немає.

Конкретний випадок не несе ядерної загрози. Однак якщо удари продовжаться, і вони будуть більш відчутними, буде більше пошкоджень, влучання безпосередньо у сам об'єкт укриття, що призведе до його дестабілізації та обрушення, то вихід радіаційного пилу, аерозолі буде назовні.

"Але це не буде режим "усі купуємо йод та ховаємось". Забруднення буде локальне у Чорнобильській зоні. Навіть у цьому випадку не буде викиду на десятки, сотні метрів вверх, щоб це потім понесло на той же Київ чи в Європу", – вважає експрацівник ЧАЕС і ЗАЕС.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого росіяни атакували укриття Чорнобильської АЕС над четвертим енергоблоком дроном з фугасною бойовою частиною. Через атаку споруда зазнала суттєвих пошкоджень. Заступник голови Міністерства енергетики Роман Андарак пояснив, що загрожує пробиття саркофага на ЧАЕС призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія скоїла атаку на Чорнобильську АЕС навмисне, бо ворожий дрон летів на висоті 85 метрів.