Попали в северный гараж: есть ли на ЧАЭС угроза выброса радиации
Российские оккупанты ночью 14 февраля атаковали укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Повреждения были по крыше северного гаража. По состоянию на сейчас выхода радиации не было и не предвидится.
Риск есть в случае, если внутри объекта укрытия что-то произойдет. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по радиационной безопасности, бывший работник ЧАЭС и ЗАЭС Александр Купный.
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Ядерной угрозы нет
Александр Купный отметил, что под аркой расположены два гаража. Один – северный, большой, трехэтажный, предназначен для обслуживания кранов, которые там смонтировали для демонтажа нестабильных конструкций объекта укрытия. Также южный – маленький, также предназначен для обслуживания кранов.
Северный гараж обшит свинцом. С радиационной точки зрения он безопасен. Попали в северный гараж. Повреждения были по крыше северного гаража. Это повредило герметичность арки. Выхода радиации не было и не предвидится. Риск есть в случае, если на самом объекте укрытия что-то произойдет,
– объяснил он.
То есть если в объекте укрытия что-то обвалится, поднимется пыль, то выход наружу через дыру, которая образовалась в результате удара дроном, минимальный. Под аркой смонтирована достаточно мощная вытяжная вентиляция. По словам эксперта по радиационной безопасности, глобальной угрозы нет.
Конкретный случай не несет ядерной угрозы. Однако если удары продолжатся, и они будут более ощутимыми, будет больше повреждений, попадание непосредственно в сам объект укрытия, что приведет к его дестабилизации и обрушению, то выход радиационной пыли, аэрозоли будет наружу.
"Но это не будет режим "все покупаем йод и прячемся". Загрязнение будет локальное в Чернобыльской зоне. Даже в этом случае не будет выброса на десятки, сотни метров вверх, чтобы это потом понесло на тот же Киев или в Европу", – считает экс-работник ЧАЭС и ЗАЭС.
Напомним, в ночь на 14 февраля россияне атаковали укрытие Чернобыльской АЭС над четвертым энергоблоком дроном с фугасной боевой частью. Из-за атаки сооружение получило существенные повреждения. Заместитель главы Министерства энергетики Роман Андарак объяснил, что угрожающее пробитие саркофага на ЧАЭС приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенной территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила атаку на Чернобыльскую АЭС умышленно, потому что вражеский дрон летел на высоте 85 метров.