За його словами, з'явилася ймовірність витоку радіоактивних речовин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар головного інженера ЧАЕС Олександра Тітарчука "Укрінформу".

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Яка ситуація на ЧАЕС

Тітарчук прокоментував ситуацію на станції станом на вечір 14 лютого.

"Ймовірність виходу радіоактивних речовин тепер є. В силу цих чи інших якихось дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", – сказав він.

На щастя, за його словами, наразі ситуація контрольована.

"Перевищень контрольних рівність стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано", – додав він.