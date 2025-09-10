У Дніпропетровській області під час російської атаки було пошкоджено об'єкти ДТЕК. По них прилетіли ворожі дрони.

Що відомо про обстріл об'єктів енергетики на Дніпропетровщині?

У середу, 10 вересня, російська армія завдала удару по Дніпропетровській області. У результаті під прицілом опинилися енергетики та один з об'єктів компанії ДТЕК.

По енергетичному об'єкту в прифронтовому місту регіону ворог завдав удару двома FPV-дронами. На щастя, люди не постраждали, адже під час обстрілу вони були в укриттях.

Ще один безпілотник влучив в авто ремонтної бригади та пошкодив автовежу.

Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло,

– повідомили в компанії.

