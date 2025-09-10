Росіяни застосували три БпЛА по енергооб'єкту на Дніпропетровщині: які наслідки
- У Дніпропетровській області російськими дронами було пошкоджено об'єкт ДТЕК.
- Люди не постраждали, оскільки під час обстрілу знаходилися в укриттях.
У Дніпропетровській області під час російської атаки було пошкоджено об'єкти ДТЕК. По них прилетіли ворожі дрони.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що відомо про обстріл об'єктів енергетики на Дніпропетровщині?
У середу, 10 вересня, російська армія завдала удару по Дніпропетровській області. У результаті під прицілом опинилися енергетики та один з об'єктів компанії ДТЕК.
По енергетичному об'єкту в прифронтовому місту регіону ворог завдав удару двома FPV-дронами. На щастя, люди не постраждали, адже під час обстрілу вони були в укриттях.
Ще один безпілотник влучив в авто ремонтної бригади та пошкодив автовежу.
Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло,
– повідомили в компанії.
Російські удари по підприємствах: останні новини
В ніч проти 10 вересня ворог атакував Хмельницьку область. Під ударом опинилися швейна фабрика, руйнувань зазнали автозаправка, транспорт і навколишні будинки. Троє людей були поранені, одного з них госпіталізували до реанімації.
Росіяни рано вранці 10 вересня застосували БпЛА по Вінниці. Рятувальники гасили пожежу на об'єкті промислової інфраструктури. Там було зруйновано будівлю. Також під час атаки постраждали близько 30 житлових будинків.
Вночі 9 вересня окупанти масовано обстріляли об'єкт генерації на Київщині – Трипільську ТЕС. Після обстрілу на місці працювали рятувальники, які оперативно загасили пожежу. Попередньо, ушкоджень унаслідок атаки пошкоджено обладнання, зі співробітників не постраждав.