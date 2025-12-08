Відволікаючий маневр, – оглядач назвав військову ціль Росії в підриві греблі на Харківщині

Ворог атакував греблю Печенізької ГЕС у Харківській області. На тлі складної ситуації для окупантів у Куп'янську, цей удар мав важливе значення для ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зазначивши, які цілі переслідували росіяни, вдаривши по греблі Печенізького водосховища. Також у 16 армійському корпусі повідомили, що Україна заздалегідь оцінила ризики від атак по дамбі та розробила кілька планів реагування у разі її критичного ураження.

Чому ворогу було важливо уразити Печенізьку дамбу?

Пехньо підкреслив, що росіяни переслідували військові цілі. Ба більше, є інформація, що вони вдарили по мосту у Старому Салтові. Також вони наростили свою активність на Вовчанському напрямку або на прикордонні, на Великобурлуцькому.

В сукупності це все демонструє, що росіяни на півночі Харківщини мають на меті посилити свої наступальні амбіції. Проте основною їх метою є все ж таки здійснити відволікаючий маневр від Куп'янська,

– пояснив військовий оглядач.

Куп'янськ став першим великим містом, куди ворог зумів прорватися та закріпитися. Здавалось, що це створює величезні переваги для противника надалі щодо окупації міста. Але ці переваги, як підкреслив він, ось вже чотири місяці, як противник не може реалізувати, і зараз він втрачає цю перевагу.

Варто знати. Внаслідок російського обстрілу балістикою 7 грудня греблі Печенізького водосховища, було закрито дві дороги, які проходили через дамбу: Т-21−11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги та Т-21−04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.

Водночас Сили оборони мають успіхи на Куп'янському напрямку, а росіяни демонструють, що не можуть дотиснути ані Куп'янськ, ані лівобережжя міста – плацдарм за Осколом. Ситуація для них погіршується.

Тому для того, щоб повністю не втратити перевагу у Куп'янську, вони роблять сусідні напрямки гарячими та активними – Вовчанський, Великобурлуцький. Їм потрібно, щоб наше командування реагувало, відтягувало далеко не гумові наші резерви на інші фронти. Щоб, можливо, знімало підрозділи з Куп'янського напрямку і у такий спосіб дало шанс противнику покращити їхнє становище,

– зауважив Василь Пехньо.

Також удари по дамбі Печенізького водосховища вписуються у логіку ворога щодо навіть тимчасового погіршення української логістики, що впливатиме на хід бойових дій.

Які наслідки атаки по дамбі Печенізького водосховища?