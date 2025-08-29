У Києві станом на ранок 29 серпня продовжується ліквідація наслідків російського удару в ніч на 28 серпня. Декілька осіб досі не виходять на зв'язок, також є 4 неопізнані тіла.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ДСНС Світлану Водолагу в коментарі "Київ24".

Як проходять аварійно-пошукові роботи у Києві?

За словами Водолаги, внаслідок атаки на Київ в ніч на 28 серпня неопізнаними залишаються 4 тіла, ще 7 осіб досі не виходять на зв'язок.

Якщо будуть впізнані 4 тіла – 3 людини все ще не виходять на зв'язок, але це не говорить про те, що вони перебували саме у цій будівлі,

– зазначила речниця.

Вона додала, що після завершення аварійно-пошукових робіт вже далі обставинами будуть займатися правоохоронні органи.

Водночас за словами президента України Володимира Зеленського, все ще залишається невідомою доля 8 людей.

Які наслідки атаки на Київ у ніч на 28 серпня?