Її слід якнайшвидше відновити: як удар по Печенізькій греблі загрожує ЗСУ на Харківщині

Росіяни завдалу удар по греблі Печенізької ГЕС на Харківщині. Це був важливий об'єкт для логістики СОУ на цьому напрямку.

Це вже не перший удар саме по Печенізькій дамбі. Про те, яка мета цієї атаки та як вона вплине на харківський фронт ексклюзивно для 24 Каналу розповіли військові експерти й оглядачі.

Важливо Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

На що розраховували росіяни?

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів, що гребля була розташована на Вовчанському напрямку. Ворог у рамках своїх геноцидних дій прагнув затопити місцеве цивільне населення. Росіяни й раніше били по цьому об'єкту, тому Україна вживала заходів, аби максимально убезпечити громадян. Зокрема, раніше вже відбувались скиди води.

Було зрозуміло, що дамба – вразливе місце, яке ворог намагатиметься руйнувати. Для СОУ цей удар кризових проблем не завдасть. Для місцевого населення, на жаль, яке було споживачами цієї води, руйнування принесуть виклики та проблеми. Можливе також підтоплення територій і в зимовий період тут більше часу можливе болото,

– зазначив військовий оглядач.

Він продовжив, що ворог робить ставку на екологічну катастрофу чи виклики для українців на цьому напрямку. Адже навіть російські військові блогери говорять про те, що на фронт знищення цієї дамби ніяк не вплине. Утім окупанти не вперше атакують саме греблі, адже були вже підриви й удари по інших дамбах, тож ворог і в цьому сенсі не готовий зупинитись.

Тимочко відповів, на що розраховували росіяни ударом по Печенізькій греблі: дивіться відео

Як удар вплине на українських військових?

Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп зауважив, що з огляду на ті руйнування, які отримала дамба, можна припустити порушення тактичної логістики на цій ділянці фронту. Через це ЗСУ можуть отримувати менше необхідного. Навіть, якщо надходить усе, але з запізненням, то ворог отримує перевагу. Удари по логістичних об'єктах й артиреріях – постійний супутник війни.

"Українські військові також шукають подібні логістичні цілі у ворога та завдають по них удару. Тому звісно було очікувано й те, що Росія битиме по подібних вузлових точках", – наголосив військовий оглядач із Ізраїлю.

За його словами, це матиме короткачасний вплив на українські війська на цьому напрямку. А тому пріоритетною метою має стати відновлення цього логістичного шляху.

Шарп про те, як удар по греблі вплине на українських військових: дивіться відео

Який план мають росіяни щодо Харківщини?

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж вважає, що ворог розглядає Харківщину, як альтернативний плацдарм для наступу. Основним залишається агломерація Костянтинівка – Краматорськ – Слов'янськ, а Вовчанськ – Куп'янськ – Лиман – допоміжна. Удар по греблі створює низку переваг для росіян.

Страждає цивільне населення на Харківщині, адже ускладнюється соціальна ситуація. У купі з ударами дронами, ракетами та КАБ це створює нестерпну ситуацію. Також безпосередній вплив здійснюється й на військових, які обороняють таку потужну агломерацію. Росіяни створюють собі передумови посилення цього напрямку після того, як вони, на їхню думку, завершать покровську операцію,

– підкреслив генерал армії.

Він додав, що Путін заявив про наміри рухатись на Запоріжжя, Харків і Дніпро. Тож, ці сценарії ворог зараз і розглядає. Утім ресурсів для таких тактичних і тим більше стратегічних операцій у ворога немає. Українські війська тримають позиції, маневрують і проводять контрудари та контратаки біля Вовчанська, мінують окремі сектори і будуть стійко обороняти далі.

Маломуж назвав план росіян на Харківщині: дивіться відео

Удар по греблі Печенізького водосховища: що відомо