Ее следует как можно быстрее восстановить: как удар по Печенежской плотине угрожает ВСУ на Харьковщине

Россияне нанесли удар по плотине Печенежской ГЭС на Харьковщине. Это был важный объект для логистики СОУ на этом направлении.

Это уже не первый удар именно по Печенежской дамбе. О том, какая цель этой атаки и как она повлияет на харьковский фронт, эксклюзивно для 24 Канала рассказали военные эксперты и обозреватели.

Важно Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю

На что рассчитывали россияне?

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что плотина была расположена на Волчанском направлении. Враг в рамках своих геноцидных действий стремился затопить местное гражданское население. Россияне и раньше били по этому объекту, поэтому Украина принимала меры, чтобы максимально обезопасить граждан. В частности, ранее уже происходили сбросы воды.

Было понятно, что дамба – уязвимое место, которое враг будет пытаться разрушать. Для СОУ этот удар кризисных проблем не нанесет. Для местного населения, к сожалению, которое было потребителями этой воды, разрушения принесут вызовы и проблемы. Возможно также подтопление территорий, и в зимний период здесь в основном болото,

– отметил военный обозреватель.

Он продолжил, что враг делает ставку на экологическую катастрофу или вызовы для украинцев на этом направлении. Ведь даже российские военные блогеры говорят, что на фронт уничтожение этой дамбы никак не повлияет. Впрочем, оккупанты не впервые атакуют именно плотины, ведь были уже подрывы и удары по другим дамбам, поэтому враг и в этом смысле не готов остановиться.

Тимочко ответил, на что рассчитывали россияне ударом по Печенежской плотине: смотрите видео

Как удар повлияет на украинских военных?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что, учитывая те разрушения, которые получила дамба, можно предположить нарушение тактической логистики на этом участке фронта. Из-за этого ВСУ могут получать меньше необходимого. Даже если поступает все, но с опозданием, то враг получает преимущество. Удары по логистическим объектам и артериях – постоянный спутник войны.

"Украинские военные также ищут подобные логистические цели у врага и наносят по ним удар. Поэтому конечно было ожидаемо и то, что Россия будет бить по подобным узловым точкам", – отметил военный обозреватель из Израиля.

По его словам, это будет иметь кратковременное влияние на украинские войска на этом направлении. Поэтому приоритетной целью должно стать восстановление этого логистического пути.

Шарп о том, как удар по плотине повлияет на украинских военных: смотрите видео

Какой план у россиян по Харьковщине?

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что враг рассматривает Харьковщину как альтернативный плацдарм для наступления. Основным остается агломерация Константиновка – Краматорск – Славянск, а Волчанск – Купянск – Лиман – вспомогательная. Удар по плотине создает ряд преимуществ для россиян.

Страдает гражданское население на Харьковщине, ведь усложняется социальная ситуация. В сочетании с ударами дронами, ракетами и КАБ это создает невыносимую ситуацию. Также непосредственное влияние осуществляется и на военных, которые обороняют такую мощную агломерацию. Россияне создают себе предпосылки усиления этого направления после того, как они, по их мнению, завершат Покровскую операцию,

– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что Путин заявил о намерениях двигаться на Запорожье, Харьков и Днепр. Поэтому эти сценарии враг сейчас и рассматривает. Впрочем, ресурсов для таких тактических и тем более стратегических операций у врага нет. Украинские войска держат позиции, маневрируют и проводят контрудары и контратаки возле Волчанска, минируют отдельные сектора и будут устойчиво оборонять дальше.

Маломуж назвал план россиян на Харьковщине: смотрите видео

Удар по плотине Печенежского водохранилища: что известно