"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
- Вночі 5 вересня у Рязані чули вибухи, в мережі писали про пожежу на НПЗ.
- Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по НПЗ в Рязані та по "Луганській нафтобазі".
Вночі дрони атакували Рязанський НПЗ та нафтобазу в окупованому Луганську. По ворожих цілях ударів завдали Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони.
Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС Роберта Бровді (Мадяр).
Дивіться також Під ударом могли бути 3 важливі об'єкти: Росію уночі атакували майже 100 БпЛА
Що відомо про удар по Рязанському НПЗ та нафтобазі в Луганську?
"Мадяр" зазначив, що Рязанський НПЗ – 1 з 4 найбільших НПЗ в Росії.
За його словами, по цьому НПЗ удар здійснив 14-й полк СБС у взаємодії із Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складниками Сил оборони.
Водночас по "Луганській нафтобазі" удар дронами завдав саме 14-й полк СБС.
Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" підкреслює, що удари по нафтопереробних заводах Росії – це не лише військова, а й економічна стратегія.
Кожна влучна атака по НПЗ зменшує можливості ворога виробляти паливо для армії, авіації та логістики,
– зазначає він.
Військовий підкреслив, що наслідки вже відчутні, зокрема:
- Росія змушена не тільки скорочувати експорт бензину та дизелю, а й імпортувати його з Білорусі.
- ростуть внутрішні ціни на пальне, що б'є по цивільній економіці;
- у кількох регіонах фіксуються дефіцити, через що вводять обмеження на заправках;
- Кремль змушений перекидати ресурси на ремонт та охорону об'єктів замість фінансування фронту.
Дивіться також Після атаки дронів на Ростовщині пожежа: уражено радіолокаційні станції ворога
Атака на Рязанський НПЗ: основне
- Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про повітряну тривогу. Невдовзі в місті було чутно вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ.
- Очевидці заявляли, що видно густий чорний дим, який здіймався у небо.
- Водночас губернатор області Павло Малков заявив, що над регіоном нібито збили 8 дронів. За його словами, руйнувань цивільної інфраструктури немає, однак "уламки потрапили на територію промислового підприємства".