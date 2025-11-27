У Путіна неочікувана проблема: інтерв'ю авіаексперта про удар по Таганрогу і ракетні атаки

У ніч проти 25 листопада Україна атакувала російський Таганрог та знищила 2 літаки Росії – А-60 та А-100. Ще в радянські часи окупанти покладали на них великі надії – ця авіація мала бути носієм надпотужного лазера. Хоч ворог оберігав авіабазу, під час удару система ППО не змогла відпрацювати на всі 100%.

Водночас і українська система протиповітряної оборони має проблеми – тієї ж ночі росіяни атакували Київ, використавши 22 ракети, зокрема балістичні. Вдалось збити не всі цілі, хоч раніше ми відбивали й гірші атаки, коли ворог застосовував ракети X-101.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в інтерв'ю 24 Каналу розповів про жахливі наслідки знищення авіації для Росії. Він також припустив, чому наші партнери не збивають дрони окупантів у своєму повітряному просторі.

Що відомо про літаки, які знищили в Таганрозі?

Україна знищила 2 літаки на території Таганрога. Росіяни кажуть про осколки. Пане Костянтине, що ви скажете на це?

Я думаю, що знищили не 2, а 3 літаки. Щонайменше. Може пошкодили навіть більше.

Це ви зрозуміли по тих знімках, які Мадяр оприлюднив? Чому 3 літаки?

Те, що уразили, схоже на два літаки: А-60 та А-100.

А-100 – це летюча лабораторія, яка мала бути заміною літакам дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. А-100 взагалі мав стати "найкращим літаком у світі" з огляду виявлення цілей.

Росіяни зробили 5 комплексів А-50У. Вони мали для цього достатньо імпортних запчастин. Зрештою, вони позабирали багато чого з кабіни Іл-76. Поставили сучасні екрани, зменшили кількість проводки. Однак система залишилася такою ж самою. Це – шайба, яка обертається навколо осі та робить радіолокаційні відмітки. Якщо не помиляюся, швидкість могла трошки збільшитися, але це не суттєво. Все одно це така підстаркувата концепція літака дальнього радіолокаційного виявлення.

Взагалі в цих цехах на модифікації були 6 літаків Ту-95МС. Росіянам не вистачає стратегічної авіації. Вони не мають на чому возити ракети Х-101, якими вони б'ють по Україні.

Ось цей "ТАНТК Берієва" (Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва, – 24 Канал) називають ремонтним заводом. Однак це не так. Це досить потужна авіаційна науково-технічна база. Вона не є центральною для Росії. Росіяни намагалися створювати потужні центри ближче до Москви. А ось "ТАНТК Берієва" був дещо в стороні.

Однак це все одно потужна лабораторія. Там нема вже такого суттєвого виробництва літаків як за часів Берієва та його нащадків. Однак це все одно досить серйозна науково-технічна база. Там доводили до ладу А-50 та Ту-95МС. Та й загалом через це місце пройшло багато літаків, на яких відпрацьовували нові схеми, концепції, ідеї та технології.

Ми туди вже не перший раз залітаємо з "візитами". Однак саме цей був досить ефективний.



Російські літаки до та після знищення / Фото Роберт Бровді "Мадяр"

Що стосується А-60, то є цікава історія. 1976 рік, розпал холодної війни. Всі говорять про "зоряні війни", протиракетну оборону; про супутники, які будуть літати в космосі та один одного збивати. У СРСР з'являються ракети "Граніт", в яких закладені божевільні можливості. Тоді ще не було мобільного зв'язку. Не було систем позиціювання. Однак в цій ракеті вже було це закладено.

Це були часи розквіту технологічних і наукових спроможностей СРСР. Потім це все погасло. У 1975 або 1976 році з'являється постанова Кабінету Міністрів і ЦК КПРС про те, що потрібно розробляти такий бойовий лазер, який зможе працювати по космосу.

Мовиться про лазер довжиною в 37 метрів та 4,1 метра в перетині. 1 мегават потужності – це дуже багато. Наразі це найпотужніший лазер. Вони збиралися на відстані в 1500 кілометрів або спалювати супутники, або виводити з ладу електроніку. Мовилось чи то про пряме спалювання, чи то про мікрохвильове, але збиралися якось виводити супутники з ладу.

Все це існувало. Провели близько 50 польотів на літаку Іл-76. А саму систему назвали "Скіф". Її встановили саме на цей літак, адже він найбільше для цього підходив. Та й взагалі в СРСР, окрім Іл-76, а потім "Руслана", не було нічого такого, що могло б тягати такі великі штуки.

Отож, провели вони близько 50 тестів. А вже в 1987 році почались розмови Рейгана та Горбачова про необхідність завершення холодної війни. Тоді ж потреба в такій зброї відпала. Цю тему згорнули. А повернулися до неї, якщо не помиляюся, десь в 1991 – 1994 роках. І то через те, що на аеродромі "Чкаловськ" була велика пожежа.

Один літак А-60 згорів. Потім новий літак надали, перетягнули та встановили нове обладнання. У такий спосіб взагалі виготовили три таких літаки. Однак двох вже нема.

Зауважте! Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов та президент США Рональд Рейган провели саміт у Рейк'явіку у 1986 році. Саме тоді вони обговорили скорочення озброєння, що призвело до підписання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

У 2003 році росіяни повернулися до теми лазерів. Вони запустили проєкт "Сокол-Эшелон". Ідея полягала в тому, аби за допомогою лазера збивати дрони. Тоді з'явилися великі американські та ізраїльські дрони, більші, ніж Bayraktar.

Стало зрозуміло, що все це в принципі можливо. І десь у 2007 – 2008 роках японці сказали, що росіяни своїм лазером на відстані 1500 кілометрів хотіли осліпити їх супутник. Щось вдалося, а щось – ні. Однак японці офіційно про це повідомили. Тобто ця система якось працювала і щось робила.

Концерн "Радіоелектронні технології", який входив у "Ростех", – це досить потужний концерн, в якому працює близько 80 – 90 підприємств; 60 тисяч людей. Уся електроніка, радіотехніка, яка стоїть на російському озброєні, є продуктом цього концерну. Оці всі РЕБи, системи наведення в ракетах і так далі.

У 2016 році вони повідомили, що провели випробування і за допомогою лазера, який стояв на А-60, змогли знищити крилаті ракети. Точніше не знищили, а вивели з ладу електроніку ракет. Тобто не випалювали лазером ці ракети, а завдяки випромінюванню досягли такої концентрації потужності, що радіоелектронні деталі просто вийшли з ладу.

Як вдалося обманути російську ППО?

Це такі жирні цілі. Чому росіяни не захистили такі літаки?

На кожен замок є свій ключ. Немає системи, яка дозволяє абсолютно захистити будь-який об'єкт. У цій операції в Таганрогу брали участь Сили безпілотних систем, ССО, ракетні війська морського флоту та й загалом ракетні війська. Чотири різні системи. Кожна з них вносила свою лепту.

Був задум та ідея, як це зробити та обійти засоби ППО, що з ними зробити, чим, як і коли зробити. І це все чудово виконали. Ми бачимо лише результат: ураження літаків; потужний удар по базі, яка досить сильно захищена. Це також тренування нашої можливості спільно працювати різними родами військ і різними військовими структурами.

Якщо казати про гроші, то суттєвий удар по російських грошах. А при цьому ще був удар по нафтовому терміналу "Шесхаріс" та ще по одному НПЗ. Це все поруч було. Тому система ППО, яка в той час там існувала, була просто "розгублена" – не знала, за що братися. А під час атаки була знищена ще й пускова установка С-400 – росіяни не мали чим стріляти.

Цікаво! У Defense Express повідомили, що ураження А-100ЛЛ є загрозою для давньої російської програми літаків ДРЛВ. Вона і так вже балансувала на межі закриття, а тепер випробування та розробка систем фактично зриваються.

Тобто дуже хороші результати атаки?

Чудова атака. Є фотографування. Все підтверджено. Тепер би ще дізнатися, що там в ангарах було знищено. Я дуже сподіваюся, що там були Ту-95, але ця інформація не підтверджена. Тому будемо чекати.

А ви думаєте, це якось вплине на хід бойових дій?

Знищення Ту-95 вплине на можливості росіян, по-перше, запускати по нас ракети Х-101. По-друге, це покаже неспроможність одного з елементів російської ядерної тріади виконувати свої функції.

Пам'ятаєте, була історія про навчання ядерних сил в Росії. Путін ще якусь кнопку натискав. "Ярс" викотили та з підводного човна щось неядерне запустили. Стратегічна авіація літала в зону патрулювання – десь біля Аляски. Помахали крилами й полетіли назад.

Таке було навчання ядерної тріади. Не знаю, чим вони там літали. За моїми розрахунками, там у них в той час могло бути не більше, ніж 6 літаків, які могли кудись летіти.

Про проблеми в протиповітряній обороні України

Іл-76 не настільки крута ціль, проте це теж транспортний вантажний літак.

Це не таке нове, що воно прямо зараз нам загрожувало, але ми знищуємо спроможності росіян, знищуємо потенціал та можливості щось робити, щось досліджувати, щось розвивати, робити якісь нові речі.

Після того, як збили А-50У росіянам, крім дронів-розвідників, нема чим дивитися. І вони при цьому залітають досить далеко до нас. І коли вони досить далеко до нас залітають, то наше ППО розводить руками й не знає, чим його збивати, хто має його збивати й думає, що вона тут ні до чого.

Зараз взагалі є така ідея перекласти всю відповідальність по "Шахедах", по цій техніці, яка нам сильно дошкуляє, на місцеві підприємства, об'єкти інфраструктури, ДФТГ, тероборону. Аби не ППО, але під військовим командуванням. Тобто вони будуть дивитися і може дадуть зброю. А так робіть все самі.

Остання ідея Дениса Шмигаля, але, я думаю, що це не його, це інші люди робили. Вона частково повторює ідею, яка була в 699 постанові 11 червня про створення ДФТГ, мобільних вогневих груп з дронами-перехоплювачами, з легкомоторною авіацією та інше.

Нічого там з цього не виходить, тому що постанова не працює. Законодавчо неможливо виконати ті вимоги. Нема у нас таких законів. Їх треба або розробляти, або приймати. Треба робити все, щоб можна було запустити. Нормальним способом це запустити не можна. Це каже про кваліфікацію нашого Кабінету Міністрів.

У Росії виникла проблема з ракетними атаками

Росія використала різноманітну зброю для атаки по Києву та інших регіонах України. Це могло значно перевантажити нашу систему протиповітряної оборони?

Це фантазія, неправда. У нас зараз було 22 ракети, а ми приймали удари й 100 ракет. З цих 100 ракет було випущено, умовно, 20 балістичних. Тобто, перше – це не така ракетна атака, яку ми не можемо прийняти. Друге – били не всім. Ще не було ракет Х-101. Є ще Х-69 авіаційного базування, але основна – це ракета Х-101.

Якби була велика стратегічна авіація, були б в неї (в Росії, – 24 Канал) спроможності, але операція "Павутина" суттєво скоротила можливості росіян в цьому питанні.

Важливо! 1 червня СБУ провела операція "Павутина", вразивши 41 літак стратегічної авіації Росії. Це були Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Іл-76, Іл-78 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення управління ДРЛВ А-50.

Тепер щодо масованої атаки – 464 дрони, а з них близько 250 "Шахедів". Якщо порахувати кількість того, що зайшло, і вважати, що це все були "Шахеди", то навіть в такому випадку ППО перебуває на рівні 86%. Тобто це досить хороші показники.

Якщо казати в цілому, то там 93%. Це те, що стосується дронів. Це "Герані", "Гербери" і все інше, що літало. Щодо ракет – застосували 22 ракети. І крилаті, і балістичні. Ще раз нагадую – Х-101 не було. А це основна ракета найсерйозніша, найефективніша у росіян з переліку крилатих ракет.

Запустили чотири "Кинджали", з яких змогли збити тільки один. Я так розумію, що ці три "Кинджали" пішли там, де нема ЗРК Patriot. Юрій Ігнат (представник ПС, – 24 Канал) сказав, що Patriot показали себе чудово і все, що там пролетіло, збили. А це було 4 "Іскандер-М" – балістична зброя, яка була запущена з Брянської області.

Якщо взяти в цілому по балістиці, то там ми збили всі "Іскандер-М", а там ми збили тільки один з чотирьох "Кинджалів". Виходить, що ця цифра приблизно 57%, але я вважаю, що не зовсім коректно буде так розмірковувати. Якщо нема Patriot, то туди "Кинджал" або "Іскандер-М" будуть заходити. Це закон. Адже найбільш ефективна система у нас – це Patriot.

Є ще система РЕБ "Ліма". Вона показала, що чи то 18, чи то 20 "Кинджалів" вже збили цією системою. Можливо, але в цьому випадку вона або не спрацювала, або вона була в іншому місці, а "Кинджали", били там, де не було Patriot, тому вони не могли в цей процес втручатися.

Тепер щодо крилатих ракет – запустили 15 крилатих ракет. 8 "Калібрів" і 7 "Іскандер-К". З них збили по 5 ракет.

Такі цифри кажуть, що це 66% знищення. Для крилатих ракет, для тих умов, в яких ми існуємо, при тій насиченості оборони й при тих можливостях крилатих ракет, які зараз є, я вважаю, що цифра ця недостатня. Ми збивали при значно більших атаках, при значно більших проблемах, до 85 – 90%. Я хочу, щоб хоча б було 80%. Тоді вже буде непогано. А так тільки 66%.

У нас вже значно більше авіації, яка здатна це збивати. Для авіації збиття крилатої ракети не є складною справою. Це досить така навчальна операція. З всіх місій, які виконує винищувач, це вважається найпростішою. Це не моя думка, це офіційна думка.

Тому я не зовсім задоволений результатами по крилатих ракетах, а з огляду на ефективність збиття "Шахедів", то ми змогли ситуацію суттєво покращити, порівняно з тим, що було раніше.

Чому НАТО не збиває російські БпЛА на своїй території?

Молдова повідомила, що російські БпЛА порушили її повітряний простір 6 разів. У Румунії заявили, що вони також підіймали свою авіацію, щоб переслідувати російський безпілотник, але не відкривали вогонь. Чому наші партнери не збивають і чи збиття дронів винищувачами є ефективним та виправданим?

Одна година роботи F-16 – це 25 тисяч доларів. Щоб вилетіти й переслідувати дрон потрібно мінімум 2 години. Однак (дрон, – 24 Канал) літав не один. Тобто потрібно 100 тисяч доларів лише на обслуговування. Це витрати, пов'язані з годиною польоту.

Тепер якщо його намагалися збити ракетою, а там, найімовірніше, АІМ-9 стоять, то це менше ніж 250 тисяч доларів не буває.

Тобто на один "Шахед", який вартує 30 – 50 тисяч, або одну "Гербера" – 10 – 15 тисяч, повинні були б витратити майже півмільйона доларів. Дурня, але може вони тому і не збивали.

Тим часом румуни у вересні минулого року прийняли рішення про підтримку 5 статті НАТО. Щодо поляків – з початку гарячої фази польський президент був обмежений парламентом у своїх повноваженнях щодо прийняття рішень збивати ворожі цілі. Зараз для того, щоб цю ситуацію змінити, треба знову прийняти рішення парламентом.

Румуни пішли іншим шляхом. Вони не дочекалися такої ситуації. Вони просто приймають закон. Мовляв, якщо щось залітає на територію Румунії, то ми його збиваємо. От без роздумів, просто збиваємо і все.

Чудове рішення, але почали з'являтися різні юридичні колізії. В січні або лютому цього року прийняли доповнення до цього закону – остаточне рішення збивати чи не збивати ціль приймає пілот. Це може бути пов'язане з тим, що пілот орієнтується, куди падатимуть уламки і який курс має ціль.

Тобто румуни знайшли таке маленьке "містечко", куди можна заховатися від відповідальності за збиття.

А взагалі це показує спроможності наших чудових партнерів щодо застосування 4 або 5 статті. Оце коли дрони залітали до поляків, Марк Рютте сказав, що там жертв не було, тому нічого страшного.

Якщо казати про Польщу, то польський президент використав тоді не п'яту статтю НАТО, а четверту. А це взагалі про балачки. Зібрались, поговорили про те, що сталось. Ніякої відповідальності, нема ніяких обов'язків. Після п'ятої там щось можна натягнути, а після четвертої – нічого.

Пояснення! Стаття 5 передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу. Тому кожна країна-член НАТО може вжити "таких заходів, які вважатиме за необхідні", зокрема застосування збройної сили. Натомість 4 стаття НАТО передбачає, що сторони лише проводитимуть консультації у випадку, якщо одна з них заявить про загрозу територіальній цілісності.

Це показує те, як у випадку розглядання якихось комбінацій цих 28 питань миру чи війни, добрих відносин чи ганьби, а зараз досить серйозно про це всі кажуть, Захід буде реагувати на якісь дії Росії.

А Росія постійно давить, давить, давить. Вона збільшує кількість провокацій, і щодо "Шахедів", і щодо "Гербер", і стосовно польотів авіації над Балтійським морем, і проведення різних операцій з GPS-наведення, і зальоти різного типу безпілотників в аеропорти, які закриваються в Німеччині, в Нідерландах.

Це буде продовжуватись до того часу, поки Росія не отримає "по морді". До цього часу нічого не буде інакше Вони ставатимуть більш нахабними.