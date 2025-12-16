Унаслідок удару по підводному човну "Варшавянка" загинули 14 моряків, – росЗМІ

На днях українські дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка" в Новоросійську. І поки на офіційному рівні факт пошкодження об'єкта заперечують, з'явилася інформація про 14 загиблих військових моряків.

Зокрема, 9 строковиків. Відповідні дані поширюють самі росіяни із посиланням на два джерела в Чорноморському флоті, передає 24 Канал.

Які наслідки ураження "Варшавянки"?

Пресслужба російського флоту визнала факт атаки українських морських дронів на базу в Новоросійську.

Водночас, за офіційною версією, жоден корабель або підводний човен не отримали пошкоджень. Ба більше, екіпажі нібито продовжують службу в штатному режимі.

Однак самі ж росіяни поширюють у мережі й іншу версію – про 14 загиблих військових моряків, серед яких був офіцер та 9 строковиків, а також "певні пошкодження" судна.

Окрім того, джерела у ЧФ розповідають про недбалість, адже там напередодні буцімто знали про підготовку серії атак.

Передали її (інформацію – 24 Канал) у Міноборони, але вона не дійшла до Андрія Білоусова (міністра оборони Росії – 24 Канал). У Кремль зверталися, але навряд чи була якась доповідь Володимиру Володимировичу (Путіну – 24 Канал) на цю тему. І ось таке сталося. Жахливо,

– йдеться в повідомленні.

До слова, російському диктатору про удар по "Варшавянці" і його наслідки могли й досі не доповісти.

Що відомо про атаку на судно?