В результате удара по подводной лодке "Варшавянка" погибли 14 моряков, – росСМИ

На днях украинские дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в Новороссийске. И пока на официальном уровне факт повреждения объекта отрицают, появилась информация о 14 погибших военных моряках.

В частности, 9 срочников. Соответствующие данные распространяют сами россияне со ссылкой на два источника в Черноморском флоте, передает 24 Канал.

Какие последствия поражения "Варшавянки"?

Пресс-служба российского флота признала факт атаки украинских морских дронов на базу в Новороссийске.

В то же время, по официальной версии, ни один корабль или подводная лодка не получили повреждений. Более того, экипажи якобы продолжают службу в штатном режиме.

Однако сами же россияне распространяют в сети и другую версию – о 14 погибших военных моряках, среди которых был офицер и 9 срочников, а также "определенные повреждения" судна.

Кроме того, источники в ЧФ рассказывают о халатности, ведь там накануне якобы знали о подготовке серии атак.

Передали ее (информацию – 24 Канал) в Минобороны, но она не дошла до Андрея Белоусова (министра обороны России – 24 Канал). В Кремль обращались, но вряд ли был какой-то доклад Владимиру Владимировичу (Путину – 24 Канал) на эту тему. И вот такое произошло. Ужасно,

– говорится в сообщении.

К слову, российскому диктатору об ударе по "Варшавянке" и его последствиях могли и до сих пор не доложить.

Что известно об атаке на судно?