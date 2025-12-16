В результате удара по подводной лодке "Варшавянка" погибли 14 моряков, – росСМИ
- Украинские дроны взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", могло погибнуть 14 моряков.
- Российские источники утверждают, что о подготовке атак было известно заранее, но информация не дошла до руководства.
На днях украинские дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в Новороссийске. И пока на официальном уровне факт повреждения объекта отрицают, появилась информация о 14 погибших военных моряках.
В частности, 9 срочников. Соответствующие данные распространяют сами россияне со ссылкой на два источника в Черноморском флоте, передает 24 Канал.
Какие последствия поражения "Варшавянки"?
Пресс-служба российского флота признала факт атаки украинских морских дронов на базу в Новороссийске.
В то же время, по официальной версии, ни один корабль или подводная лодка не получили повреждений. Более того, экипажи якобы продолжают службу в штатном режиме.
Однако сами же россияне распространяют в сети и другую версию – о 14 погибших военных моряках, среди которых был офицер и 9 срочников, а также "определенные повреждения" судна.
Кроме того, источники в ЧФ рассказывают о халатности, ведь там накануне якобы знали о подготовке серии атак.
Передали ее (информацию – 24 Канал) в Минобороны, но она не дошла до Андрея Белоусова (министра обороны России – 24 Канал). В Кремль обращались, но вряд ли был какой-то доклад Владимиру Владимировичу (Путину – 24 Канал) на эту тему. И вот такое произошло. Ужасно,
– говорится в сообщении.
К слову, российскому диктатору об ударе по "Варшавянке" и его последствиях могли и до сих пор не доложить.
Что известно об атаке на судно?
Напомним, "Варшавянка" является носителем ракет "Калибр". Стоимость единицы оценивается в около 500 миллионов долларов, учитывая подорожание ее строительства в связи с санкциями.
Украинские оборонцы использовали для удара морские беспилотники Sub Sea Baby – в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически была выведена из строя.
Эксклюзивно для 24 Канала Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил, что атака по Новороссийску стала результатом многомесячной разведывательной операции СБУ. Решение об ударе по таким объектам не могут приниматься даже по данным одного или двух источников – нужны как минимум спутник, местная агентура, технические средства разведки и информация партнеров.