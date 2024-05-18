Росіяни підтвердили загибель командира після удару по військовій частині у Криму
На горі Ай-Петрі, що в окупованому Криму 13 травня був ракетний удар по військовій частині окупантів. Внаслідок цього загинув командир цієї військової частини – Алєксандр Кулаков.
Зрештою загибель росіянина підтвердила й так звана "голова" окупаційної адміністрації Алушти. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Росіяни підтвердили загибель свого командира в Криму
"Голова" окупаційної адміністрації Алушти Галіна Огньова у соціальних мережах написала, що росіяни попрощалися з підполковником збройних сил Росії Алєксандром Кулаковим, який "ціною свого життя в результаті ракетної атаки на Крим героїчно загинув".
Алєксандр Кулаков загинув після ракетного удару по військовій частині на Ай-Петрі / Фото з російських соцмереж
Окупантка також зазначила, що "мужність і відвага Алєксандра викликають гордість у всіх, хто його знав", а ім'я росіянина "назавжди лишиться в серцях" жителів Алушти.
Російська загарбниця в Алушті також висловила "співчуття рідним і близьким" загиблого командира окупантів і цинічно сказала, що Кулаков "віддав своє життя заради безпеки і майбутнього нашого Криму".
Військову частину росіян на горі Ай-Петрі обстріляли
- Зранку 13 травня у Криму було досить тривожно. У міноборони ворожої держави відзвітували про "успішно роботу" російської ППО і стверджували, що нібито збили 4 ракети Storm Shadow та 7 дронів.
- Зрештою російські ЗМІ повідомили, що кілька ракет атакували військову частину росіян 85683 на горі Ай-Петрі в Криму. Зокрема, на горі розташована "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії.
- Тоді ж росЗМІ писали, що загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков. Був нібито і другий загиблий окупант, але його прізвище росіяни не називали.
- Варто зазначити, що третій радіотехнічний полк було сформовано у 2014 році на базі 40 радіотехнічної бригади Повітряних сил України. До окупації Криму там був український радіочастотний батальйон, де містилися радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" та "Ґраніца-М", а також українські 36ДС-6. Цього обладнання достатньо, щоб контролювати небо на тимчасово анексованому українському півострові.