Россияне подтвердили гибель командира после удара по воинской части в Крыму

На горе Ай-Петри, что в оккупированном Крыму 13 мая был ракетный удар по воинской части оккупантов. В результате этого погиб командир этой воинской части – Александр Кулаков.

В конце концов гибель россиянина подтвердила и так называемая "глава" оккупационной администрации Алушты. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне подтвердили гибель своего командира в Крыму

"Глава" оккупационной администрации Алушты Галина Огнева в социальных сетях написала, что россияне попрощались с подполковником вооруженных сил России Александром Кулаковым, который "ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб".



Александр Кулаков погиб после ракетного удара по воинской части на Ай-Петри / Фото из российских соцсетей

Оккупантка также отметила, что "мужество и отвага Александра вызывают гордость у всех, кто его знал", а имя россиянина "навсегда останется в сердцах" жителей Алушты.

Российская захватчица в Алуште также выразила "соболезнования родным и близким" погибшего командира оккупантов и цинично сказала, что Кулаков "отдал свою жизнь ради безопасности и будущего нашего Крыма".

Воинскую часть россиян на горе Ай-Петри обстреляли