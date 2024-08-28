Неочевидні причини: що стримує США дозволити бити ATACMS по Росії

Україна впродовж довгого часу намагається отримати дозвіл від США на удари далекобійними ракетами вглиб Росії. Однак наші партнери досі вагаються.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу пояснив, що є два фактори, які впливають на рішення США. За його словами, дозвіл на використання ракет ATACMS можуть дати, але пізніше.

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Що стримує США дати дозвіл на удари вглиб Росії

За даними Politico, Україна надасть Сполученим Штатам Америки список цілей в Росії, які можна уразити американською зброєю. Начебто цей список мають передати Рустем Умєров та Андрій Єрмак під час свого візиту до США.

Мені видається, є два фактори (які стримують США дати дозвіл на застосування ракет по Росії – 24 Канал): зараз усім теоретикам та аналітикам на Заході, які говорили про ядерне стримування, важко змиритися з тим, що вони десь помилилися. Україна на практиці показала, що страх того, що Росія обов'язково застосує тактичну ядерну зброю, якщо зайдуть на її територію чи битимуть по ній, є дуже перебільшеним,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Є й інший фактор, який вже є неприємнішим для України.

"Дати право зараз бити ATACMS – це певною мірою підтримати наступальну операцію України у Курській області. Якщо це зроблять через місяць – теж корисно, але це вже більше підтримка оборонної фази ЗСУ у Курській області. Відповідно, це й підтримка України, але й нібито недопущення ескалації, щоб Україна далі не йшла у наступ", – пояснив Мусієнко.

Саме через це зараз може бути затримка у прийнятті рішень. Хоч українські дипломати вже не один місяць намагаються все ж вибороти право бити вглиб Росії від США. До слова, у західній пресі висловлюють необхідність зняття обмежень з України. Так, Assosiated Press пише, що операція у Курській області є ризикованою, тому українським військовим необхідна підтримка далекобійної зброї.