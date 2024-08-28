Неочевидные причины: что сдерживает США позволить бить ATACMS по России
Украина на протяжении долгого времени пытается получить разрешение от США на удары дальнобойными ракетами вглубь России. Однако наши партнеры до сих пор колеблются.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что есть два фактора, которые влияют на решение США. По его словам, разрешение на использование ракет ATACMS могут дать, но позже.
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Что сдерживает США дать разрешение на удары вглубь России
По данным Politico, Украина предоставит Соединенным Штатам Америки список целей в России, которые можно поразить американским оружием. Вроде бы этот список должны передать Рустем Умеров и Андрей Ермак во время своего визита в США.
Мне кажется, есть два фактора (которые сдерживают США дать разрешение на применение ракет по России – 24 Канал): сейчас всем теоретикам и аналитикам на Западе, которые говорили о ядерном сдерживании, трудно смириться с тем, что они где-то ошиблись. Украина на практике показала, что страх того, что Россия обязательно применит тактическое ядерное оружие, если зайдут на ее территорию или будут бить по ней, является очень преувеличенным,
– отметил Александр Мусиенко.
Есть и другой фактор, который уже является более неприятным для Украины.
"Дать право сейчас бить ATACMS – это в определенной степени поддержать наступательную операцию Украины в Курской области. Если это сделают через месяц – тоже полезно, но это уже больше поддержка оборонительной фазы ВСУ в Курской области. Соответственно, это и поддержка Украины, но и якобы недопущение эскалации, чтобы Украина дальше не шла в наступление", – объяснил Мусиенко.
Именно поэтому сейчас может быть задержка в принятии решений. Хотя украинские дипломаты уже не один месяц пытаются все же завоевать право бить вглубь России от США. К слову, в западной прессе выражают необходимость снятия ограничений с Украины. Так, Assosiated Press пишет, что операция в Курской области является рискованной, поэтому украинским военным необходима поддержка дальнобойного оружия.