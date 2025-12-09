Укр Рус
9 грудня, 10:31
2

Тисячі людей без світла: в Запоріжжі є знеструмлення через удари по енергетиці Дніпропетровщини

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Внаслідок російських атак пошкоджені електромережі Дніпропетровської області.
  • Через це без світла тисячі абонентів у Запорізькому районі.

Внаслідок атак ворога пошкоджено електромережі Дніпропетровської області. Через це частина Запоріжжя залишилася без світла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

Яка ситуація зі світлом в Запоріжжі?

Федоров повідомив, що тисячі абонентів залишилися без світла, оскільки ворог вчергове атакував цивільну енергоінфраструктуру. 

Внаслідок російських атак пошкоджені електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Через це без світла залишаються 5200 абонентів у Запорізькому районі, 
– йдеться в повідомленні.

За його словами, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Атаки по Україні: останні новини

  • Вночі 9 грудня окупанти вдарили дронами по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.

  • У Чернігові внаслідок падіння дрона пошкоджено приватне домогосподарство. Там обійшлося без постраждалих.

  • Загалом вночі 9 грудня противник атакував 110-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.