Американський президент Дональд Трамп підтримав можливість України бити по об'єктах російської енергетики у відповідь на такі ж атаки ворога. Надалі Росія може відчути на собі як це жити без електроенергії.

Такі атаки можуть нести за собою гуманітарні наслідки. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот, додавши, що одночасно з цим і порушувати виробництво Росією боєприпасів та озброєння.

Не санкціями єдиними: в чому Україна перемагає?

Експерт-міжнародник наголосив, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Він висловив сподівання, що удари по цих об'єктах з боку України продовжаться.

Саме вони завдають реальної шкоди. Якщо ми побачимо відключення світла, це буде свідчити про те, що удари стають дедалі результативнішими. Це напрямок, в якому Україна починає перемагати. Їй потрібно досягти вирішальної перемоги,

– вважає Марк Тот.

Удари по енергооб'єктах Росії: деякі росіяни без світла