Аналитик по нацбезопасности США оценил, насколько критичны для России проблемы с энергетикой
- Эксперт из США Марк Тот считает, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций.
- В конце сентября дроны попали в энергетические объекты Белгородской области, что привело к отключению электроэнергии и водоснабжения.
Американский президент Дональд Трамп поддержал возможность Украины бить по объектам российской энергетики в ответ на такие же атаки врага. В дальнейшем Россия может ощутить на себе как это жить без электроэнергии.
Такие атаки могут нести за собой гуманитарные последствия. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот, добавив, что одновременно с этим и нарушать производство Россией боеприпасов и вооружения.
Не санкциями едиными: в чем Украина побеждает?
Эксперт-международник отметил, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Он выразил надежду, что удары по этим объектам со стороны Украины продолжатся.
Именно они наносят реальный ущерб. Если мы увидим отключение света, это будет свидетельствовать о том, что удары становятся все более результативными. Это направление, в котором Украина начинает побеждать. Ей нужно достичь решающей победы,
– считает Марк Тот.
Удары по энергообъектам России: некоторые россияне без света
В конце сентября дроны прилетели в российский Белгород. Попадание произошло в районе подстанции и ТЭЦ. Из-за этого в ряде населенных пунктов Белгородской области сначала исчезла электроэнергия, а впоследствии и прекратилось водоснабжение.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что электростанции Белгородщины обеспечивали в основном военные нужды, чем гражданские. Он прогнозирует, что аварийные системы ТЭЦ будут работать в первую очередь в интересах не населения, а российского ВПК.
Комментируя вероятность блеката в Москве, политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук выразил убеждение, что это не остановило бы врага дальше бить по Украине, а Кремль наоборот использовал бы в своих целях. Однако за он уверен, что долго жить без света россияне не смогут и начнут задумываться о целесообразности вести дальше войну.