Американский президент Дональд Трамп поддержал возможность Украины бить по объектам российской энергетики в ответ на такие же атаки врага. В дальнейшем Россия может ощутить на себе как это жить без электроэнергии.

Такие атаки могут нести за собой гуманитарные последствия. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот, добавив, что одновременно с этим и нарушать производство Россией боеприпасов и вооружения.

Смотрите также Найдем и возможности, и оружие, – Генштаб анонсировал блэкаут в Москве

Не санкциями едиными: в чем Украина побеждает?

Эксперт-международник отметил, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Он выразил надежду, что удары по этим объектам со стороны Украины продолжатся.

Именно они наносят реальный ущерб. Если мы увидим отключение света, это будет свидетельствовать о том, что удары становятся все более результативными. Это направление, в котором Украина начинает побеждать. Ей нужно достичь решающей победы,

– считает Марк Тот.

Удары по энергообъектам России: некоторые россияне без света