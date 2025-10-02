Низка аналітиків прогнозує атаки по окупованому Кримському мосту. А ексочільник міноборони Великої Британії Воллес закликав зруйнувати його, надавши змогу Україні завдати далекобійних ударів. Якщо США дадуть зброю, це суттєво збільшить арсенальні можливості ЗСУ.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши на тому, що Росія аналізує на яких напрямках можуть бути завдані удари й розмірковує над тим, де слід підсилити захист.

Що головне на поточному етапі війни?

Росія витрачатиме додаткові ресурси на охорону Кримського мосту. Радник глави ОПУ зазначив, те, що його треба знищити – це очевидно. Якщо знищити залізні дороги, які ворог будує на окупованих територіях і через які відбувається логістика до Криму, одночасно з цим вгатити по Кримському мосту, то це, як підкреслив Подоляк, значно вплине на можливість Росії постачати ресурси своїй армії по всій лінії фронту.

На цьому етапі війни, на думку радника глави Офісу Президента, головне те, що США нарешті змінили риторику. Він вважає, що Вашингтон зрозумів, що з Росією не вдасться провести переговори, домовитись, а вона розуміє тільки силу.

Або Росія буде застосовувати силу і Захід програватиме, або він буде її застосовувати, яка в нього все ще є. Тому що скоро її може не бути,

– підкреслив Подоляк.

Він переконаний, що якщо ситуація й далі буде розгортатися так, як зараз, то скоро репутаційно ніхто не поважатиме Захід. Світ вважатиме, що домінує Китай. Радник глави ОПУ зазначив, що зміна риторики Штатів – це позитивний сигнал, але далі вони мають усвідомити й інше.

"Якщо США будуть з розумінням ставитись, що тільки через суттєве підсилення України вони зможуть тотально домінувати у глобальному порядку денному, тоді має бути зовсім інший обсяг зброї, а Європа має це купувати" – озвучив Подоляк.

У Європи більше нема часу на роздуми

Радник глави ОПУ зауважив на тому, що європейці повинні поставити край тому, коли могли витратити 500 мільйонів доларів за наявності 200 мільярдів євро й очікувати, що Україна в контрнаступі повністю знищить Росію. Він переконаний, що такого не станеться, що мають бути співставні бюджети.

Європі треба усвідомити, що або вона сама воює на своїй території, а вона не буде до цього готова і через п'ять років, або вона суттєво підсилить Україну прямими інвестиціями чи купівлею зброї, чи захистом повітряного простору,

– озвучив Подоляк.

Він підсумував, що час, коли можна було вести довгі дискусії та робити півкроки – минув. Радник глави Офісу Президента нагадав, що в Росії є сьогодні модернізовані дрони, які можуть летіти на відстань 2,5 тисячі кілометрів; "Іскандери" й балістичні "Кинджали". Це все дасть їй змогу глибокого проникнення на територію Європи.

Яку допомогу скоро може отримати Україна?