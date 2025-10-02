Ряд аналитиков прогнозирует атаки по оккупированному Крымскому мосту. А экс-глава минобороны Великобритании Уоллес призвал разрушить его, позволив Украине нанести дальнобойные удары. Если США дадут оружие, это существенно увеличит арсенальные возможности ВСУ.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив на том, что Россия анализирует на каких направлениях могут быть нанесены удары и размышляет над тем, где следует усилить защиту.

Что главное на текущем этапе войны?

Россия будет тратить дополнительные ресурсы на охрану Крымского моста. Советник главы ОПУ отметил, то, что его надо уничтожить – это очевидно. Если уничтожить железные дороги, которые враг строит на оккупированных территориях и через которые происходит логистика в Крым, одновременно с этим вбить по Крымскому мосту, то это, как подчеркнул Подоляк, значительно повлияет на возможность России поставлять ресурсы своей армии по всей линии фронта.

На этом этапе войны, по мнению советника главы Офиса Президента, главное то, что США наконец изменили риторику. Он считает, что Вашингтон понял, что с Россией не удастся провести переговоры, договориться, а она понимает только силу.

Или Россия будет применять силу и Запад будет проигрывать, или он будет ее применять, которая у него все еще есть. Потому что скоро ее может не быть,

– подчеркнул Подоляк.

Он убежден, что если ситуация и дальше будет разворачиваться так, как сейчас, то скоро репутационно никто не будет уважать Запад. Мир будет считать, что доминирует Китай. Советник главы ОПУ отметил, что изменение риторики Штатов – это позитивный сигнал, но дальше они должны осознать и другое.

"Если США будут с пониманием относиться, что только через существенное усиление Украины они смогут тотально доминировать в глобальной повестке дня, тогда должен быть совсем другой объем оружия, а Европа должна это покупать" – озвучил Подоляк.

У Европы больше нет времени на размышления

Советник главы ОПУ отметил, что, что европейцы должны поставить конец тому, когда могли потратить 500 миллионов долларов при наличии 200 миллиардов евро и ожидать, что Украина в контрнаступлении полностью уничтожит Россию. Он убежден, что такого не произойдет, что должны быть сопоставимые бюджеты.

Европе надо осознать, что или она сама воюет на своей территории, а она не будет к этому готова и через пять лет, или она существенно усилит Украину прямыми инвестициями или покупкой оружия, или защитой воздушного пространства,

– озвучил Подоляк.

Он подытожил, что время, когда можно было вести долгие дискуссии и делать полушаги – прошло. Советник главы Офиса Президента напомнил, что в России есть сегодня модернизированные дроны, которые могут лететь на расстояние 2,5 тысячи километров; "Искандеры" и баллистические "Кинжалы". Это все даст ей возможность глубокого проникновения на территорию Европы.

Какую помощь скоро может получить Украина?