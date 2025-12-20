Наших зусиль було недостатньо, – Кулеба про захист мосту на Одещині

Поблизу мосту біля Маяків в Одеській області перебували різні засоби захисту. Проте, зважаючи на кількість атак, вочевидь, для оборони об'єкта зусиль було зроблено недостатньо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби під час розмови із журналістами.

Що сказав Кулеба про захист мосту біля Маяків?

Олексій Кулеба зазначив, що питання захисту транспортної інфраструктури в Одеській області першочергово належить до компетенції Збройних Сил України та протиповітряної оборони.

Міст входить до переліків об'єктів критичної інфраструктури. Він, звичайно, перебуває під захистом, Там були різні засоби захисту. Як вони працювали, яка їхня ефективність, це має оцінювати військове керівництво,

– наголосив віцепрем'єр.

Водночас очільник Мінрозвитку сказав, що остання доба показала величезну кількість атак, Відповідно, для захисту об'єктів зусиль було точно недостатньо.

З усім тим, Олексій Кулеба підкреслив, що, з об'єктивного погляду, ворожі атаки по Одеській області – шалені,

"Я не військовий, я не можу оцінити ефективність, але я розумію, що тиск надзвичайно серйозний. Тому я думаю, що тут просто мають військові оцінювати ефективність тих чи інших дій. Є загальний задум протиповітряної оборони регіону. Як він виконується? Ну, знову ж таки, якщо президент вже коментував, то ось такий дзвіночок", – пояснив віцепрем'єр.

Що відомо про ворожі атаки по мосту біля Маяків на Одещині?