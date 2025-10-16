Дональд Трамп заявив, що у США є багато ракет Tomahawk, які хоче отримати Україна. Крім цього він звернувся до Володимира Путіна й закликав "припинити вбивати українців та росіян".

Загалом Сполучені Штати мають понад 4 тисячі ракет Tomahawk. Як зауважив в ефірі 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, є також інші види далекобійної зброї.

Як можна суттєво зменшити прибутки Росії?

Сьогодні США та Китай є найбільшими мілітарними країнами. Відповідно, є достатня кількість інструментів, які можна надати. Обʼєднавши зусилля з Європою та Україною, можна обнулити мілітарні потенціали Росії, яка є проксі Китаю. Так зменшаться ризики нових конфліктів, що вигідно для США.

У Росії треба знищити не тільки нафтопереробну галузь, але й все, що стосується мілітарної сфери. Росія має стати нересурсною з військового погляду. Для цього треба завдавати значно більше ударів по відповідних виробництвах,

– наголосив Михайло Подоляк.

Суттєві ураження нафтопереробних заводів призвели до того, що на внутрішньому ринку дефіцит становить від 22 до 27%. Пального не вистачає у багатьох регіонах. Ба більше, ознакою того, що нафтопереробна галузь у суттєвій кризі, – є збільшення нафти, яку відправляють на експорт. Для цього використовують танкери тіньового флоту.

Країна-агресорка змушена відправляти сировину на експорт, бо не має де її переробляти. Дефіцити зростатимуть. Росія продає сиру нафту значно дешевше, але все одно заробляє кошти. Тому потрібні санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту.

Всі ці питання потрібно розв'язувати. Україна зараз їх інтенсивно обговорює разом з президентом США.

Як удари по НПЗ уже позначилися на Росії?