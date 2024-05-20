"Поки що нічого позитивного немає": Зеленський про переговори щодо ударів по Росії

Сполучені Штати Америка та деякі інші союзники скептично ставляться до ідеї надати дозвіл Україні бити західною зброєю по російській території. Володимир Зеленський зазначив, що наразі позитивних зрушень у цьому питанні немає.

Наразі Україна може бити по території Росії, проте лише власною зброєю. Дозвіл на застосування західного озброєння значно полегшив би роботу Збройних Сил.

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Удари по Росії блокуються

Володимир Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії. Проте ніяких зрушень станом на зараз немає.

Поки нічого позитивного немає,

– сказав він.

Сполучені Штати чинять опір закликам України надати дозвіл на використання американських ракет по міжнародно визнаній території Росії. Це відображає занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації і бажання перемоги Києва водночас.

Що відомо про заборону

Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Водночас Україна попросила зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території країни-агресорки.

Зокрема, відомо, що США надали Україні ATACMS лише за умови, що наша держава не застосовуватиме їх для ударів по Росії. Ця умова мала б зменшити вірогідність прямого протистояння США та Росії.

Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон загалом не проти ударів по Росії. США не можуть заохочувати до ударів за межами української території – як пояснив Блінкен, рішення лишається за Україною.