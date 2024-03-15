Знищити всю нафтопереробну галузь Росії реально, – Світан назвав умову
Україна потужно б'є по нафтопереробних потужностях ворога. Теоретично до кінця року цілком можливо вибити цю галузь в Росії.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що такі удари – це продовження "санкцій Малюка".
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Вибивання нафтопереробних потужностей ворога може створити проблеми для окупантів. Їм потрібен авіаційний керосин та дизель.
Не буде дизеля та авіаційного керосину – російська армія "засохне". У них "плече постачання" – десь 500 кілометрів. Проблеми з дизелем та авіаційним керосином унеможливить виконання бойових завдань,
– сказав Світан.
Створити суттєві проблеми цілком реально
Як наголосив Світан, одне із головних завдань СБУ – знищити нафтопереробну галузь Росії. Паралельно Головне управління розвідки вибиває військові можливості окупантів – б'є по кораблях та військових аеродромах. Це може суттєво вплинути на російську армію.
Важливо, що Україна зараз має можливість використовувати ударні дрони на 1000 кілометрів. Найімовірніше, це питання часу, коли будуть безпілотники і на більші дальності. Тоді вже можна буде знищувати і заводи, які розташовані біля Уралу.
Виходячи з цього, можна говорити, що цього року спецслужби цілком можуть вирішити завдання з виведення з ладу більшої частини нафтопереробних заводів, терміналів, різних нафтобаз принаймні у західній частині Росії. Знищити нафтопереробну галузь Росії реально,
– зазначив Світан.
На території Росії розташовано близько 30 великих нафтопереробних заводів. Ще близько 80 – дещо менших. Також близько десятка будується. До кінця року цілком можливо створити їм величезні проблеми з паливом.
Удари по російських НПЗ: коротко
- Україна почала активно атакувати нафтопереробні потужності Росії. За даними видання Bloomberg, наразі такі удари "поставили на паузу" близько 12% нафтопереробних потужностей ворога.
- Крім того, в Росії вперше за 6 місяців ціна за тонну бензину марки АІ-95 перевищив позначку у 60 тисяч рублів. Також ціни зросли і на інше паливо.
- Внаслідок удару найбільша нафтопереробна установка Роснєфті втратила близько 70% від своєї потужності. Йдеться про Рязанський НПЗ.