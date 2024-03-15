Уничтожить всю нефтеперерабатывающую отрасль России реально, – Свитан назвал условие

Украина мощно бьет по нефтеперерабатывающим мощностям врага. Теоретически до конца года вполне возможно выбить эту отрасль у России.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такие удары – это продолжение "санкций Малюка".

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Выбивание нефтеперерабатывающих мощностей врага может создать проблемы для оккупантов. Им нужен авиационный керосин и дизель.

Не будет дизеля и авиационного керосина – российская армия "засохнет". У них "плечо снабжения" – где-то 500 километров. Проблемы с дизелем и авиационным керосином сделает невозможным выполнение боевых задач,

– сказал Свитан.

Создать существенные проблемы вполне реально

Как отметил Свитан, одна из главных задач СБУ – уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль России. Параллельно Главное управление разведки выбивает военные возможности оккупантов – бьет по кораблям и военным аэродромам. Это может существенно повлиять на российскую армию.

Важно, что Украина сейчас имеет возможность использовать ударные дроны на 1000 километров. Вероятнее всего, это вопрос времени, когда будут беспилотники и на большие дальности. Тогда уже можно будет уничтожать и заводы, которые расположены возле Урала.

Исходя из этого, можно говорить, что в этом году спецслужбы вполне могут решить задачу по выводу из строя большей части нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, различных нефтебаз по крайней мере в западной части России. Уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль России реально,

– отметил Свитан.

На территории России расположено около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Еще около 80 – несколько меньших. Также около десятка строится. До конца года вполне возможно создать им огромные проблемы с топливом.

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