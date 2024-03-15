Уничтожить всю нефтеперерабатывающую отрасль России реально, – Свитан назвал условие
Украина мощно бьет по нефтеперерабатывающим мощностям врага. Теоретически до конца года вполне возможно выбить эту отрасль у России.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такие удары – это продолжение "санкций Малюка".
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Выбивание нефтеперерабатывающих мощностей врага может создать проблемы для оккупантов. Им нужен авиационный керосин и дизель.
Не будет дизеля и авиационного керосина – российская армия "засохнет". У них "плечо снабжения" – где-то 500 километров. Проблемы с дизелем и авиационным керосином сделает невозможным выполнение боевых задач,
– сказал Свитан.
Создать существенные проблемы вполне реально
Как отметил Свитан, одна из главных задач СБУ – уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль России. Параллельно Главное управление разведки выбивает военные возможности оккупантов – бьет по кораблям и военным аэродромам. Это может существенно повлиять на российскую армию.
Важно, что Украина сейчас имеет возможность использовать ударные дроны на 1000 километров. Вероятнее всего, это вопрос времени, когда будут беспилотники и на большие дальности. Тогда уже можно будет уничтожать и заводы, которые расположены возле Урала.
Исходя из этого, можно говорить, что в этом году спецслужбы вполне могут решить задачу по выводу из строя большей части нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, различных нефтебаз по крайней мере в западной части России. Уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль России реально,
– отметил Свитан.
На территории России расположено около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Еще около 80 – несколько меньших. Также около десятка строится. До конца года вполне возможно создать им огромные проблемы с топливом.
Удары по российским НПЗ: кратко
- Украина начала активно атаковать нефтеперерабатывающие мощности России. По данным издания Bloomberg, на данный момент такие удары "поставили на паузу" около 12% нефтеперерабатывающих мощностей врага.
- Кроме того, в России впервые за 6 месяцев цена за тонну бензина марки АИ-95 превысила отметку в 60 тысяч рублей. Также цены выросли и на другое топливо.
- В результате удара крупнейшая нефтеперерабатывающая установка Роснефти потеряла около 70% от своей мощности. Речь идет о Рязанском НПЗ.