Це найбільший страх Путіна: яку таємну угоду може мати Білорусь проти Росії

На початку повномасштабного вторгнення Алєксандр Лукашенко дозволив Росії завдавати ударів по Україні з білоруської території. Проте пізніше цього не відбувалось. Водночас ситуація в Курській області може це змінити.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що імовірно існують певні домовленості між Білоруссю, Україною та ЄС щодо неучасті Мінська у війні. Однак події на Курщині можуть вплинути на них.

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Вперше згадав про угоду

На початку війни Росія використовувала аеродроми в Білорусі для завдання авіаційних ударів по Україні, а також запускала балістичні ракети з білоруської території.

Однак після того Білорусь не надавала можливості росіянам здійснювати атаки по території України. Це імовірно сталося після укладання договору між Києвом та Мінськом.

Існує певна угода між Білоруссю, Європейським Союзом та Україною, відповідно до яких ЄС не вводить нові санкції проти Мінська після 2022 року. Водночас Білорусь не надає дозволу російській армії використовувати її територію для вторгнення в Україну, а також для завдання ракетних ударів,

– припустив політтехнолог.

Лукашенко впродовж війни з одного боку підтримує Росію, а з іншого – продовжує переговори з Україною та ЄС. Коли ж розпочалась операція ЗСУ у Курській області, він заявив, що нібито на територію Білорусі залетіли "українські безпілотники".

Також Лукашенко відзначив, що це буцімто суперечить мирній угоді між Білоруссю та Україною. Він вперше згадав про цю угоду,

– зауважив Шейтельман.

Водночас опозиційні білоруські ЗМІ повідомили, що жодних атак українських дронів на територію Білорусі не було.

Відповідно заяви Лукашенко були пов'язані з проривом російського кордону у Курській області, оскільки Путін чи хтось з Кремля попросили самопроголошеного президента Білорусі розпочати "холодну війну" на українсько-білоруському кордоні.

Це, на думку політолога, було потрібно Росії, щоб відвернути українські сили до кордону з Білоруссю.

Путін напевно боїться, що українська армія може вторгнутися на територію Росії через Білорусь. Теоретично українські сили могли б на півночі пройти через білоруську територію і вийти безпосередньо до Москви. І це зараз найбільший страх Путіна,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Нагадаємо, що за словами Лукашенка, 9 серпня на територію Білорусі нібито залетіло "близько десятка" українських дронів. Він сказав, що сили ППО Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність та знищили кілька цілей над територією країни.

Пізніше телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" спростував заяву Лукашенко. За інформацією моніторингової групи, 9 серпня під час вильотів білоруської авіації жодних дронів чи безпілотників виявлено не було. Також не відбувались запуски ракет із винищувача Су-30 або вертольота Мі-24.