Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко в етері 24 Каналу сказав, що Лукашенко намагається розіграти "спектакль", який розрахований на російського керівника Владіміра Путіна. Чи може він застосувати війська – читайте в матеріалі.

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Чи може Білорусь перетнути кордон з Україною

На кордон з Україною підтягнуться білоруські військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи залпового вогню "Полонез" і комплекси "Іскандер". Також здійснено нарощування сил і засобів зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ та авіації.

Латушко вважає, що історія про українські дрони та потенційне закриття посольства України у Мінську – це максимум, який може зробити Лукашенко в інтересах Владіміра Путіна. Направивши війська до кордонів Київської та Чернігівської областей, білоруський керівник намагався спровокувати ситуацію, щоб ЗСУ направили якісь резерви до Білорусі.

Я не вірю у сценарій, що Лукашенко самостійно і навіть під тиском Путіна спробує ввести війська у напрямку України. Тому він вигадав історію (про дрони – 24 Канал), щоб не поїхати в Курську область. Підстави у нього 100%, у межах воєнної доктрини він зобов'язаний це зробити, але не хоче,

– зазначив Павло Латушко.

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І не через те, що Лукашенко виступає за мир та дружбу. Білоруський диктатор боїться втратити владу. Участь військ Білорусі у якомусь збройному конфлікті за межами країни означатиме тригер для нього. Він зробить усе, аби не вступити у війну з Україною. Проте може влаштовувати провокації, аби продемонструвати обґрунтованість введення військ до кордону, але аж ніяк не перетинаючи його.