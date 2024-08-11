У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" назвали заяву Лукашенка нісенітницею та розповіли, чи була будь-яка активність у бік Білорусі з українського кордону.

До теми Лукашенку примарилися "українські дрони" в Білорусі: яку гру веде посіпака Путіна

Що розповіли в "Беларуському Гаюні" про "проліт" дронів

За інформацією моніторингової групи, 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації збройних сил Республіки Білорусь жодних дронів чи безпілотників виявлено не було. Як зазначили у "Білоруському Гаюні", жодних запусків ракет із винищувача Су-30 або вертольота Мі-24 не проводилося.

З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею,

– наголосили в каналі.

До слова, Алєксандр Лукашенко 10 серпня заявив, що 9 серпня ввечері в Білорусі нібито зафіксували "близько десятка дронів", які начебто летіли з України. Самопроголошений президент сказав, що сили ППО буцімто відпрацювали по "кількох ворожих цілях".

Після цього Лукашенко одразу взявся погрожувати, сказавши, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться". Окрім того, Лукашенко повідомив про перекидання військ до кордону з Україною та заявив, що причиною цього є "українська загроза".