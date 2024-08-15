Это самый большой страх Путина: какое тайное соглашение может иметь Беларусь против России

В начале полномасштабного вторжения Александр Лукашенко позволил России наносить удары по Украине с белорусской территории. Однако позже этого не происходило. В то же время ситуация в Курской области может это изменить.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что вероятно существуют определенные договоренности между Беларусью, Украиной и ЕС относительно неучастия Минска в войне. Однако события на Курщине могут повлиять на них.

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Впервые вспомнил о соглашении

В начале войны Россия использовала аэродромы в Беларуси для нанесения авиационных ударов по Украине, а также запускала баллистические ракеты с белорусской территории.

Однако после того Беларусь не предоставляла возможности россиянам осуществлять атаки по территории Украины. Это вероятно произошло после заключения договора между Киевом и Минском.

Существует определенное соглашение между Беларусью, Европейским Союзом и Украиной, в соответствии с которым ЕС не вводит новые санкции против Минска после 2022 года. В то же время Беларусь не предоставляет разрешения российской армии использовать ее территорию для вторжения в Украину, а также для нанесения ракетных ударов,

– предположил политтехнолог.

Лукашенко на протяжении войны с одной стороны поддерживает Россию, а с другой – продолжает переговоры с Украиной и ЕС. Когда же началась операция ВСУ в Курской области, он заявил, что якобы на территорию Беларуси залетели "украинские беспилотники".

Также Лукашенко отметил, что это якобы противоречит мирному соглашению между Беларусью и Украиной. Он впервые вспомнил об этом соглашении,

– отметил Шейтельман.

В то же время оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что никаких атак украинских дронов на территорию Беларуси не было.

Соответственно заявления Лукашенко были связаны с прорывом российской границы в Курской области, поскольку Путин или кто-то из Кремля попросили самопровозглашенного президента Беларуси начать "холодную войну" на украинско-белорусской границе.

Это, по мнению политолога, было нужно России, чтобы отвлечь украинские силы к границе с Беларусью.

Путин наверняка боится, что украинская армия может вторгнуться на территорию России через Беларусь. Теоретически украинские силы могли бы на севере пройти через белорусскую территорию и выйти непосредственно к Москве. И это сейчас самый большой страх Путина,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Напомним, что по словам Лукашенко, 9 августа на территорию Беларуси якобы залетело "около десятка" украинских дронов. Он сказал, что силы ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность и уничтожили несколько целей над территорией страны.

Позже телеграм-канале "Беларускі Гаюн" опроверг заявление Лукашенко. По информации мониторинговой группы, 9 августа во время вылетов белорусской авиации никаких дронов или беспилотников обнаружено не было. Также не происходили запуски ракет с истребителя Су-30 или вертолета Ми-24.