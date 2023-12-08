Кілька важливих моментів: що означає меморандум про обмін технічними даними між Україною та США

Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Документ має сприяти будівництву в українській державі виробничих спроможностей. Усе, аби забезпечувати потреби ЗСУ.

Це 24 Каналу прокоментував військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що йдеться, зокрема, про створення систем ППО на радянській базі. Наприклад, на пускових установках "Бук-М1" та С-300, проте з використанням американських ракет.

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"Такий собі гібрид Patriot та української станції. Нині основна ставка у нас на системи ППО. Цей меморандум, зокрема, спрямований на те, щоби виготовляти гібридні ЗРК за системою "FrankenSAM". Фактично зараз їх так називатимемо", – сказав Попович.

Позитивний момент у відносинах між партнерами

До початку російсько-української війни у 2014 році в України практично не було повного кола виготовлення ЗРК. Українська держава користувалася послугами Росії. У країні-агресорці є відповідні конструкторські бюро та потужності. Там обслуговували й зенітні ракети.

Після початку війни Росії проти України співробітництво стало неможливим. Тому Україна вимушена була шукати інші можливості, аби підтримувати свої зенітно-ракетні комплекси.

Тим паче нині жодного військового співробітництва з Росією бути не може. Повністю переходимо на зразки НАТО. Однією з провідних країн у цьому питанні є США, з якими ми зараз налагоджуємо подібні контакти,

– наголосив військовий оглядач.

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