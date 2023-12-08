Про це під час брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що рішення щодо допомоги Україні наразі залежить від Конгресу, передає 24 Канал.

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У Білому домі висловилися щодо майбутньої допомоги Україні

Кірбі зазначив, що українські лідери були присутні 6 грудня на конференції Пентагону з питань оборонної промисловості. За словами американського посадовця, там наші представники переконалися, що Сполучені Штати мають механізм, щоб наша держава "мала здорову оборонно-промислову базу і довгострокову підтримку безпеки".

Координатор також наголосив, що у Білому домі глибоко занепокоєні через те, що у США є лише кілька тижнів, щоб надати допомогу Україні в галузі безпеки.

Ми знаємо, що у Конгресі є сильна двопартійна підтримка. Просто є невелика кількість республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках через доволі екстремальну прикордонну політику. Президент висловився, що ми готові вести перемовини сумлінно, він вірить, що мають бути змінені імміграційна політика, а також зміни ресурсів,

– наголосив Кірбі.

На уточнювальне запитання про гарантії продовження військових постачань Україні він відповів, що в Білому домі наразі не можуть дати обіцянок щодо цього. Адже все вирішує Конгрес.

Прокоментував ситуацію у США щодо допомоги Україні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Наразі він перебуває у Сполучених Штатах у межах першого візиту з моменту вступу на посаду.

"США підносять Путіну найкращий різдвяний подарунок, не голосуючи за допомогу Україні", – заявив він.

США розглядає поступки зараз ухвалення допомоги

Журналісти Reuters наголосили, що, за словами джерела, знайомого з обговореннями щодо допомоги Україні, Білий дім нібито вивчає різні поступки, щоб забезпечити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю в рамках законопроєкту про фінансування.

Оскільки кінцевий термін різдвяних канікул для законодавців наближається лише за тиждень, Білий дім і Конгрес гаряче працюють над досягненням угоди, яка стосується допомоги країнам, а також усуває занепокоєння щодо нелегальної імміграції вздовж кордону США та Мексики.

Журналісти Reuters також повідомили, що адміністрація Байдена спеціально розглядає введення нових обмежень для шукачів притулку та розширення процедур депортації.