Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что решение о помощи Украине сейчас зависит от Конгресса, передает 24 Канал.

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В Белом доме высказались по поводу будущей помощи Украине

Кирби отметил, что украинские лидеры присутствовали 6 декабря на конференции Пентагона по оборонной промышленности. По словам американского чиновника, там наши представители убедились, что у Соединенных Штатов есть механизм, чтобы наше государство "имело здоровую оборонно-промышленную базу и долгосрочную поддержку безопасности".

Координатор также подчеркнул, что в Белом доме глубоко обеспокоены тем, что в США есть всего несколько недель, чтобы оказать помощь Украине в области безопасности.

Мы знаем, что Конгресс имеет сильную двухпартийную поддержку. Просто есть небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за достаточно экстремальной пограничной политики. Президент высказался, что мы готовы вести переговоры добросовестно, он верит, что должны быть изменены иммиграционная политика, а также изменения ресурсов.

– подчеркнул Кирби.

На уточняющий вопрос о гарантиях продления военных поставок Украине он ответил, что в Белом доме пока не могут дать обещаний по этому поводу. Ведь все решает Конгресс.

Прокомментировал ситуацию в США о помощи Украине министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. Пока он находится в Соединенных Штатах в рамках первого визита с момента вступления в должность.

"США преподносят Путину лучший рождественский подарок, не голосуя за помощь Украине", – заявил он.

США рассматривает уступки сейчас принятия помощи

Журналисты Reuters отметили, что, по словам источника, знакомого с обсуждениями помощи Украине, Белый дом якобы изучает различные уступки, чтобы обеспечить дополнительную помощь Украине и Израилю в рамках законопроекта о финансировании.

Поскольку конечный срок рождественских каникул для законодателей приближается всего через неделю, Белый дом и Конгресс горячо работают над достижением соглашения, касающегося помощи странам, а также устраняет обеспокоенность по поводу нелегальной иммиграции вдоль границы США и Мексики.

Журналисты Reuters также сообщили, что администрация Байдена специально рассматривает введение новых ограничений для искателей убежища и расширение процедур депортации.