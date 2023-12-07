Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом объяснил суть противостояния республиканцев и демократов. Но, несмотря на их разногласия в политике, по мнению политтехнолога, Украина без помощи точно не останется.
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Почему США провалили голосование
6 декабря Сенат США выносил на голосование законопроект, в котором говорилось о выделении более 100 миллиардов долларов. 60 миллиардов из этой суммы предусмотрено для финансирования Украине. Впрочем, республиканцы заблокировали законопроект, но это никоим образом не связано с нашим государством.
"Помимо денег, в этом пакете был важный пункт о внутренней безопасности – защите границ или антимгринтских инициативах республиканцев", – отметил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о решении Сената США: смотреть видео
Положения в законопроекте уменьшали бы поток мигрантов в США, которые являются потенциальными избирателями демократов. Они вели промигрантскую политику в отличие от республиканцев. Поэтому между двумя партиями идет ожесточенная борьба.
Они сейчас друг друга пугают для того, чтобы республиканцы сняли часть своих норм. А республиканцы пугают демократов для того, чтобы те оставили все антимигрантские нормы,
– объяснил политтехнолог.
По его словам, важно понимать, что Украина без помощи не останется и, собственно, республиканцы не против. В свою очередь президент США Джо Байден в преддверии голосования выступил с речью, которая, в частности, направлялась на внутреннего потребителя. Он отметил важность поддержки Украины.
"Если Путин захватит Украину, он продолжит свое движение и будет нападать на союзников по НАТО. Мы увидим то, что (…) не хотим увидеть, когда американские военные воюют с российскими военными", – сказал президент США.
Блокирование помощи Украине: как это повлияет в дальнейшем
- Михаил Подоляк прокомментировал провальное голосование в США. Он отметил, что "современная политика из-за распространения социальных сетей крайне напряжена" и идут острые внутренние дискуссии. Впрочем, между республиканцами и демократами есть консенсус по поддержке Украины и пониманию того, что такое война.
- Валерий Клочок отметил еще один аспект – бюджет на следующий год. На этом фоне республиканцы фактически играют против Украины, отстаивая свои интересы. По его словам, они потребовали 20 миллиардов, а им выделили 15 миллиардов.
- По словам Сергея Грабского, не стоит драматизировать данную ситуацию. Украина получит помощь. По самому худшему сценарию ее могут выделить в январе 2024 года.