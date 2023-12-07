Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом пояснив суть протистояння республіканців та демократів. Але попри їхні розбіжності у політиці, на думку політтехнолога, Україна без допомоги точно не залишиться.

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Чому США провалили голосування

6 грудня Сенат США виносив на голосування законопроєкт, в якому йшлося про виділення понад 100 мільярдів доларів. 60 мільярдів з цієї суми передбачено для фінансування Україні. Утім, республіканці заблокували законопроєкт, але це жодним чином не пов'язано із нашою державою.

"Крім грошей, у цьому пакеті був важливий пункт про внутрішню безпеку – захист кордонів або антимгрінтські ініціативи республіканців", – зазначив політтехнолог.

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Положення у законопроєкті зменшували б потік мігрантів до США, які є потенційними виборцями демократів. Вони провадили промігрантську політику на відміну від республіканців. Тому між двома партіями йде запекла боротьба.

Вони зараз один одного лякають для того, щоб республіканці зняли частину своїх норм. А республіканці лякають демократів для того, щоб ті залишили всі норми антимігрантські,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, важливо розуміти, що Україна без допомоги не залишиться і, власне, республіканці не проти. У свою чергу президент США Джо Байден напередодні голосування виступив з промовою, яка, зокрема, спрямовувалася на внутрішнього споживача. Він наголосив на важливості підтримки України.

"Якщо Путін захопить Україну, він продовжить свій рух і нападатиме на союзників по НАТО. Ми побачимо те, що (…) не хочемо побачити, коли американські військові воюють з російськими військовими", – сказав президент США.

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