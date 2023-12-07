Зараз президент США може повпливати на рішення, але не через звернення, а консенсус із республіканцями. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.

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Непроста історія

Країни G7 підтримують Україну, але вони ніяк не впливають на конгрес США. Звернення Байдена стосується компромісного законопроєкту, який вже був напрацьований. Він відрізняється від того, що був раніше. У ньому навіть збільшена кількість фінансів необхідних для "хотілок" республіканців.

Зараз у США закінчились дебати, до яких мав долучитися Володимир Зеленський, щодо цього законопроєкту, але, ймовірно, через гарячу дискусію Президент України не брав участь. Адже як пише американська преса сенатори між собою ледь не почубилися,

– мовив громадський діяч.

Американський президент звернувся до сенаторів, щоб вони провели перше процедурне голосування, яке не означає голосування за сам законопроєкт. Далі в нього буде непроста історія – голосування в Палаті представників, підпис у Джо Байдена.

Це все можна зробити швидко, але є ще один момент, про який не договорюють – бюджет на наступний рік. На жаль, ми стали заручниками бюджету й допомоги. Зараз на цьому тлі республіканці грають проти нас, відстоюючи свої інтереси, але це стосується не лише України, а й Ізраїлю,

– додав Клочок.

За його словами, республіканцям на їхні "хотілки" вже виділили близько 15 мільярдів доларів, а вони хотіли 20 мільярдів.

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Інтриги тривають

У зверненні до сенаторів Байден сказав, що або ви сьогодні процедурно запустите саме історію з голосуванням цього законопроєкту про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, або Владімір Путін може перемогти Україну й потім нападе на одну з країн НАТО і вже тоді солдати Сполучених Штатів Америки воюватимуть у Європі за те, щоб охороняти кордони Північноатлантичного альянсу.

Це розуміють і республіканці, й демократи й в цій частині політики вони не змінні щодо зовнішнього вектора. Акцент дуже важливий та правильний. Зараз, відстоюючи свій законопроєкт, демократи намагатимуться подати це як перемогу перед своїми виборцями. Республіканці також це розуміють,

– зазначив громадський діяч.

На його думку, цей документ буде проголосований, тому що просто так ця історія не може завершитися навіть для республіканців, адже вони розуміють необхідність виділення грошей на програми, які вони лобіюють. Зокрема, це міграційна політика і транскордонне співробітництво.

"Це непроста політична гра. Інтриги тривають. Я маю великий сумнів, що вони підуть на канікули з непроголосованим законопроєктом та бюджетом", – наголосив Клочок.

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