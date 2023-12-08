Несколько важных моментов: что означает меморандум об обмене техническими данными между Украиной и США

Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными. Документ должен способствовать строительству в украинском государстве производственных возможностей. Все, чтобы обеспечивать потребности ВСУ.

Это 24 Каналу прокомментировал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что говорится, в частности, о создании систем ПВО на советской базе. К примеру, на пусковых установках "Бук-М1" и С-300, однако с использованием американских ракет.

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"Этот гибрид Patriot и украинской станции. Сейчас основная ставка у нас на системы ПВО. Этот меморандум, в частности, направлен на то, чтобы производить гибридные ЗРК по системе "FrankenSAM". Фактически сейчас их так будем называть", – сказал Попович.

Положительный момент в отношениях между партнерами

До начала российско-украинской войны в 2014 году у Украины практически не было полного круга изготовления ЗРК. Украинское государство пользовалась услугами России. В стране-агрессоре есть соответствующие конструкторские бюро и мощности. Там обслуживали и зенитные ракеты.

После начала войны России против Украины сотрудничество стало невозможным. Поэтому Украина была вынуждена искать другие возможности, чтобы поддерживать свои зенитно-ракетные комплексы.

Тем более сейчас никакого военного сотрудничества с Россией быть не может. Полностью переходим на образцы НАТО. Одной из ведущих стран в этом вопросе являются США, с которыми мы сейчас налаживаем подобные контакты,

– подчеркнул военный обозреватель.

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