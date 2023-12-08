Це 24 Каналу прокоментував військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що йдеться, зокрема, про створення систем ППО на радянській базі. Наприклад, на пускових установках "Бук-М1" та С-300, проте з використанням американських ракет.

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"Такий собі гібрид Patriot та української станції. Нині основна ставка у нас на системи ППО. Цей меморандум, зокрема, спрямований на те, щоби виготовляти гібридні ЗРК за системою "FrankenSAM". Фактично зараз їх так називатимемо", – сказав Попович.

Позитивний момент у відносинах між партнерами

До початку російсько-української війни у 2014 році в України практично не було повного кола виготовлення ЗРК. Українська держава користувалася послугами Росії. У країні-агресорці є відповідні конструкторські бюро та потужності. Там обслуговували й зенітні ракети.

Після початку війни Росії проти України співробітництво стало неможливим. Тому Україна вимушена була шукати інші можливості, аби підтримувати свої зенітно-ракетні комплекси.

Тим паче нині жодного військового співробітництва з Росією бути не може. Повністю переходимо на зразки НАТО. Однією з провідних країн у цьому питанні є США, з якими ми зараз налагоджуємо подібні контакти,

– наголосив військовий оглядач.

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