Це 24 Каналу прокоментував військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що йдеться, зокрема, про створення систем ППО на радянській базі. Наприклад, на пускових установках "Бук-М1" та С-300, проте з використанням американських ракет.
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"Такий собі гібрид Patriot та української станції. Нині основна ставка у нас на системи ППО. Цей меморандум, зокрема, спрямований на те, щоби виготовляти гібридні ЗРК за системою "FrankenSAM". Фактично зараз їх так називатимемо", – сказав Попович.
Позитивний момент у відносинах між партнерами
До початку російсько-української війни у 2014 році в України практично не було повного кола виготовлення ЗРК. Українська держава користувалася послугами Росії. У країні-агресорці є відповідні конструкторські бюро та потужності. Там обслуговували й зенітні ракети.
Після початку війни Росії проти України співробітництво стало неможливим. Тому Україна вимушена була шукати інші можливості, аби підтримувати свої зенітно-ракетні комплекси.
Тим паче нині жодного військового співробітництва з Росією бути не може. Повністю переходимо на зразки НАТО. Однією з провідних країн у цьому питанні є США, з якими ми зараз налагоджуємо подібні контакти,
– наголосив військовий оглядач.
Військова допомога США для України: головне
- Сенат ввечері 6 грудня виніс на голосування питання про допомогу Україні. Однак законопроєкт заблокували. Усе через внутрішньополітичні події.
- На це відреагував президент США. Джо Байден заявив, що це – політичний шантаж. Він наголосив, що наслідки – "надто значні" для політичних ігор. Відомо, що американський президент може піти на поступки республіканцям у питаннях безпеки кордонів. Усе, аби допомогу Україні та Ізраїлю таки підтримали.
- На провальне голосування також відреагував координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Він заявив, що, якщо Росію не зупинити, то вона піде далі й може напасти на східний фланг Альянсу. Кірбі переконаний, що таке можливо, якщо підтримку України припинять.
- Тим часом Білий дім оголосив про додаткову військову допомогу для української держави. Пакет підтримки оцінюють у 175 мільйонів доларів.