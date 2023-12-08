Это 24 Каналу прокомментировал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что говорится, в частности, о создании систем ПВО на советской базе. К примеру, на пусковых установках "Бук-М1" и С-300, однако с использованием американских ракет.
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"Этот гибрид Patriot и украинской станции. Сейчас основная ставка у нас на системы ПВО. Этот меморандум, в частности, направлен на то, чтобы производить гибридные ЗРК по системе "FrankenSAM". Фактически сейчас их так будем называть", – сказал Попович.
Положительный момент в отношениях между партнерами
До начала российско-украинской войны в 2014 году у Украины практически не было полного круга изготовления ЗРК. Украинское государство пользовалась услугами России. В стране-агрессоре есть соответствующие конструкторские бюро и мощности. Там обслуживали и зенитные ракеты.
После начала войны России против Украины сотрудничество стало невозможным. Поэтому Украина была вынуждена искать другие возможности, чтобы поддерживать свои зенитно-ракетные комплексы.
Тем более сейчас никакого военного сотрудничества с Россией быть не может. Полностью переходим на образцы НАТО. Одной из ведущих стран в этом вопросе являются США, с которыми мы сейчас налаживаем подобные контакты,
– подчеркнул военный обозреватель.
Военная помощь США для Украины: главное
- Сенат вечером 6 декабря вынес на голосование вопрос о помощи Украине. Однако законопроект заблокировали. Все из-за внутриполитических событий.
- На это отреагировал президент США. Джо Байден заявил, что это – политический шантаж. Он подчеркнул, что последствия – "слишком значительны" для политических игр. Известно, что американский президент может пойти на уступки республиканцам по вопросам безопасности границ. Все, чтобы помощь Украине и Израилю поддержали.
- На провальное голосование также отреагировал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он заявил, что, если Россию не остановить, то она пойдет дальше и может напасть на восточный фланг Североатлантического альянса. Кирби убежден, что это возможно, если поддержку Украины прекратят.
- Тем временем Белый дом объявил о дополнительной военной помощи для украинского государства. Пакет поддержки оценивается в 175 миллионов долларов.